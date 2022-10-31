Ситуація з тарифами
Оскільки уряд зафіксував тарифи на опалення, газ та гарячу воду протягом воєнного положення в Україні та протягом шести місяців після закінчення війни, то вони не зміняться у листопаді. Однак змін зазнає тариф на електроенергію для бізнесу.
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Тариф для бізнесу зросте
З 1 листопада може зрости тариф на електроенергію для бізнесу. Експерт з ЖКП Олег Попенко розповів, що він може скласти аж 7 – 7,5 гривень. Він додав, стосовно підвищення тарифу ведуться не лише активні розмови, але і є відповідний проєкт, що передбачає суттєве зростання тарифу для бізнесу.
Для населення нічого не зміниться
- Тариф електроенергії, як і раніше, залежатиме від кількості спожитих кіловатів: до 250 кіловат-годин – 1,44 гривні, понад – 1,64 гривні.
- Тарифи на газ не зміняться для усіх споживачів, котрі не відмовлялись від річного тарифу на користь місячного. Переважно річний тариф в Україні складає 7,99 гривні за кубометр газу. Детальніше з тарифами у різних постачальників можна ознайомитись далі в інфографіці.
Що з опаленням
У деяких містах вже розпочався опалювальний сезон. Наприклад, у Києві, де дали тепло вже у близько 30% будинків, Сумах, Вінниці тощо. Також ряд міст планує розпочати опалювальний сезон з 1 листопада
- Мер Миколаєва повідомив, що з 1 листопада для жителів міста може розпочатись опалювальний сезон.
- У листопаді планують дати опалення на Львівщині, про що повідомило декілько міських голів. Мовиться про Червоноград та Жидачів.
- На Кіровоградщині аналогічна ситуація. Мер Світловодська розповів, що на підприємстві "Світловодськпобут" почали наповнення мереж.
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Скільки платитимуть українці за опалення
Цьогоріч НАК "Нафтогаз" продає газ по значно вищій ціні, ніж торік: 7,96 проти 6,33 гривні за кубометр газу. Тож для побутових споживачів комунальна платіжка теж збільшиться.
Якщо взимку мешканці опалюватимуть будинок 200 кубами газу, то:
- у грудні 2022 року платіжка за газ становитиме 1 592 гривні;
- у той час, як у грудні 2021 року вона була лише 1 266 гривні.
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ПДВ для девелоперів
З 1 листопада набирають чинності закон №2600, який передбачає запровадження для девелоперів податку на додану вартість за касовим методом, а для людей-продавців на первинному ринку податок на доходи фізосіб у розмірі 18% з різниці між ціною купівлі ціною продажу при першому продажу квартири.
Таким чином закон повинен унеможливити будь-які маніпуляції з відшкодуванням та оптимізацією ПДВ та стимулюватиме зростання будівництва. Однак експерт з ринку нерухомості, у коментарі Нерухомості 24, зауважив, що стартові ціни можуть підскочити в середньому на 10 – 15%. Більше про це, читайте тут.
Закордонний паспорт подорожчає
У листопаді зміниться й вартість адміністративних послуг у сфері міграції, що передбачено постановою Кабміну № 1180. Тож вже з 1 числа наступного місяця вартість термінового оформлення паспорта, закордонного паспорта та проїзного документа біженця зросте.
- Оформлення чи обмін паспорта громадянина України протягом 10 робочих днів зараз коштує 252 гривень, з 1 листопада – 496 гривень.
- Оформлення закордонного паспорта громадянина України за три чи сім днів зараз – 704 гривень, з 1 листопада – 992 гривень.
Скільки коштуватиме закордонний паспорт
Вартість закордонного паспорта, як внутрішнього, складається з вартості послуг та бланку. Бланк внутрішнього паспорта коштує 246 гривень, а закордонного – 381 гривню.
- Повна вартість закордонного паспорта за стандартний термін залишиться 733 гривень (352+381).
- Термінового з 1 листопада складатиме 1 373 гривень (992+381), нині вона на рівні 1 085 гривень (704+381).
Також через шість місяців після закінчення воєнного стану подорожчає вартість нетермінового оформлення паспорта. Оформити внутрішній документ за 20 днів стане у 248 гривень проти 126 гривень зараз, закордонний – 469 гривень проти чинного тарифу у 352 гривні.
Пенсії та зарплати
У листопаді розмір пенсій та зарплат не зазнає змін й залишиться на чинному рівні. Нагадаємо, що мінімальна зарплата у жовтні зросла до 6 700 гривень. Що стосується пенсії, то вони зараз на рівні 2 680 гривень, але за умови повного страхового стажу: не менше ніж 35 років для чоловіків та 30 років – для жінок.
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Воєнний стан та цільова мобілізація
В Україні продовжили воєнний стан та загальну мобілізацію до 21 листопада. Влада повідомила, що після закінчення війни може бути оголошена цільова мобілізація. Під час такої мобілізації населення не братиме участь у бойових діях, натомість його залучатимуть до праці на визначених територіях після проведення розмінувань та аварійно-рятувальних робіт.
Все що відомо про цільову мобілізацію
- Володимир Зеленський скасував осінній призов та відтермінував демобілізацію.
- Раніше в ОП заявили, що поки оголошувати додаткову мобілізацію не планують. Однак, усе залежить від ситуації на полі бою.
- Речник Державної прикордонної служби зазначив, що українські студенти не підлягають мобілізації. Однак, чоловіки не можуть виїжджати за межі держави.
Дорожні знаки та розмітка
З 1 листопада зазнають змін правила дорожнього руху. Зокрема зміняться вимоги щодо крайової дорожньої розмітки, а от що стосується відповідальності за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг, то вона залишається тою, що і була. Також зміни будуть пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору.
Нові дорожні знаки:
- житлова зона,
- пішохідна доріжка,
- початок населеного пункту і його закінчення,
- напрямки повороту,
- місця дозволеної зупинки та стоянки,
- заборона руху транспортних засобів,
- автозаправні/електрозарядні станції,
- місце для зарядки електромобілів,
- платна дорога та її кінець,
- острівець безпеки,
- діагональний пішохідний перехід та інші.
Нова дорожня розмітка:
- вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху,
- виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки,
- перед виходами з території шкіл,
- для позначення місця концентрації ДТП,
- для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
Зміни в правилах дорожнього руху / Інфографіка Патрульної поліції
Зміни в правилах дорожнього руху / Інфографіка Патрульної поліції
Зміни у велоінфраструктурі / Інфографіка Патрульної поліції