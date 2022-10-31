Некоторые тарифы возрастут, подорожает загранпаспорт, новые правила ПДД: изменения с 1 ноября

31 октября 2022 , 09:00
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С 1 ноября украинцев ожидает немало изменений, в частности тариф на электроэнергию может вырасти. Также эксперт прогнозирует рост цен на рынке недвижимости из-за вступления закона №2600 в силу. Что касается стоимости загранпаспорта – она тоже вырастет.

Ситуация с тарифами

Поскольку правительство зафиксировало тарифы на отопление, газ и горячую воду во время военного положения в Украине и в течение шести месяцев после окончания войны, то они не изменятся в ноябре. Однако изменениям подвергнется тариф на электроэнергию для бизнеса.

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Тариф для бизнеса возрастет

С 1 ноября может возрасти тариф на электроэнергию для бизнеса. Эксперт по ЖКУ Олег Попенко рассказал, что он может составить аж 7 – 7,5 гривен. Он добавил, что по повышению тарифа ведутся не только активные разговоры, но и есть соответствующий проект, предусматривающий существенный рост тарифа для бизнеса.

Для населения ничего не изменится

  • Тариф электроэнергии по-прежнему будет зависеть от количества потребленных киловатт: до 250 киловатт-час – 1,44 гривны, свыше – 1,64 гривны.
  • Тарифы на газ не изменятся для всех потребителей, которые не отказывались от годового тарифа в пользу месячного. В основном годовой тариф в Украине составляет 7,99 гривны за кубометр газа. Более подробно с тарифами у разных поставщиков можно ознакомиться далее в инфографике.

Что с отоплением

В некоторых городах уже начался отопительный сезон. Например, в Киеве, где дали тепло уже около 30% домов, Сумах, Виннице и т.д. Также ряд городов планирует начать отопительный сезон с 1 ноября.

  • Мэр Николаева сообщил, что с 1 ноября для жителей города может начаться отопительный сезон.
  • В ноябре планируют дать отопление во Львовской области, о чем сообщило несколько городских голов. Речь идет о Червонограде и Жидачеве.
  • В Кировоградской области аналогичная ситуация. Мэр Светловодска рассказал, что на предприятии "Светловодскбыт" начали наполнение сетей.

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Сколько будут платить украинцы за отопление

В этом году НАК "Нафтогаз" продает газ по значительно более высокой цене, чем в прошлом году: 7,96 против 6,33 гривны за кубометр газа. Поэтому для бытовых потребителей коммунальная платежка тоже увеличится.

Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

  • в декабре 2022 года платежка за газ составит 1592 гривны;
  • в то время как в декабре 2021 года она была всего 1 266 гривен.

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НДС для девелоперов

С 1 ноября вступают в силу закон №2600, предусматривающий введение для девелоперов налога на добавленную стоимость по кассовому методу, а для людей-продавцов на первичном рынке налог на доходы физлиц в размере 18% от разницы между ценой покупки ценой продажи при первой продаже квартиры.

Таким образом, закон должен исключить любые манипуляции с возмещением и оптимизацией НДС и стимулировать рост строительства. Однако эксперт по рынку недвижимости, в комментарии Недвижимости 24, отметил, что стартовые цены могут подскочить в среднем на 10 – 15%. Больше об этом читайте здесь.

Загранпаспорт подорожает

В ноябре изменится и стоимость административных услуг в сфере миграции, что предусмотрено постановлением Кабмина №1180. Поэтому уже с 1 числа следующего месяца стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца вырастет.

  • Оформление или обмен паспорта гражданина Украины за 10 рабочих дней сейчас стоит 252 гривны, с 1 ноября – 496 гривен.
  • Оформление загранпаспорта гражданина Украины за три или семь дней сейчас – 704 гривны, с 1 ноября – 992 гривны.
Обратите внимание! Стоимость оформления внутреннего и заграничного паспорта за стандартный срок не претерпевает изменений.

Сколько будет стоить загранпаспорт

Стоимость загранпаспорта, как внутреннего, состоит из стоимости услуг и бланка. Бланк внутреннего паспорта стоит 246 гривен, а заграничного – 381 гривну.

  • Полная стоимость загранпаспорта за стандартный срок останется 733 гривны (352+381).
  • Срочного с 1 ноября будет составлять 1373 гривны (992+381), сейчас она на уровне 1085 гривен (704+381).

Также через шесть месяцев после окончания военного положения подорожает стоимость несрочного оформления паспорта. Оформить внутренний документ за 20 дней будет стоить 248 гривен против 126 гривен сейчас, заграничный – 469 гривен против действующего тарифа в 352 гривны.

Пенсии и зарплаты

В ноябре размер пенсий и зарплат не претерпит изменений и останется на действующем уровне. Напомним, что минимальная зарплата в октябре выросла до 6700 гривен. Что касается пенсии, то они сейчас на уровне 2 680 гривен, но при условии полного страхового стажа: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин.

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Военное положение и целевая мобилизация

В Украине продлили военное положение и общую мобилизацию до 21 ноября. Власти сообщили, что по окончании войны может быть объявлена целевая мобилизация. Во время такой мобилизации население не будет участвовать в боевых действиях, вместо этого его будут привлекать к работе на определенных территориях после проведения разминирований и аварийно-спасательных работ.

Важно! На время целевой мобилизации рабочее место, должность и средняя зарплата сохраняются.

Все что известно о целевой мобилизации

  • Владимир Зеленский упразднил осенний призыв и отсрочил демобилизацию.
  • Ранее в ОП заявили, что пока объявлять дополнительную мобилизацию не планируют. Однако все зависит от ситуации на поле боя.
  • Спикер Государственной пограничной службы отметил, что украинские студенты не подлежат мобилизации. Однако мужчины не могут выезжать за пределы государства.

Дорожные знаки и разметка

С 1 ноября меняются правила дорожного движения. В частности, изменятся требования по краевой дорожной разметке, а вот что касается ответственности за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части дорог, то она остается той, что и была. Также изменения будут связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения.

Новые дорожные знаки:

  • жилая зона,
  • пешеходная дорожка,
  • начало населенного пункта и его окончание,
  • направления поворота,
  • места разрешенной остановки и стоянки,
  • запрет движения транспортных средств,
  • автозаправочные/электрозарядные станции,
  • место для зарядки электромобилей,
  • платная дорога и ее конец,
  • островок безопасности,
  • диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка:

  • вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения,
  • выделенных мест парковки вдоль дорог и приближение к кольцевой развязке,
  • перед выходами из территории школ,
  • для обозначения места концентрации ДТП,
  • для обозначения выделенных парковочных мест вдоль дорог и т.п.
Важно! К действующей вертикальной разметке прилагается новая: желто-красная.

Изменения в правилах дорожного движения / Инфографика Патрульной полиции

 

Изменения в правилах дорожного движения / Инфографика Патрульной полиции

Изменения в велоинфраструктуре / Инфографика Патрульной полиции

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Автор: Дар'я Вереньова