Пенсии и соцвыплаты возрастут, а субсидии будут начисляться по-другому: что изменится с 1 декабря

С 1 декабря вырастет прожиточный минимум, а соответственно и соцвыплаты, которые к нему привязаны. Так что ряд категорий пенсионеров ожидает повышения выплат. Изменится и порядок предоставления субсидий. Обо всех изменениях декабря рассказываем дальше.

Пенсии возрастут

С 1 декабря пенсия вырастет для трех категорий. Для тех, кто получает минимальную, максимальную и имеет надбавки к пенсии или сверхурочный стаж.

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Минимальная пенсия вырастет на 66 гривен – до 2 093 гривен , ведь равна прожиточному минимуму.

вырастет на 66 гривен – до , ведь равна прожиточному минимуму. Максимальная – на 660 гривен – до 20 920 гривен, составляет 10 прожиточных минимумов для лиц, потерявших трудоспособность.

Перерасчет пенсий состоится и для неработающих лиц, получающих "страховые" пенсии – на уровне 2 500 гривен, или пропорционально имеющемуся страховому стажу.

Прожиточный минимум с 1 декабря

Бюджетом-2022 предусмотрено последнее повышение прожиточного минимума в декабре этого года. Поскольку к нему привязан ряд соцвыплат, то с 1 декабря изменится размер выплат на ребенка, алиментов, максимальных выплат по безработице и т.п.

Каким будет размер соцвыплат

Выплаты по безработице

Минимальный размер по безработице – это фиксированная сумма, размер которой регулирует закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы". В зависимости от размера страхового стажа украинец может рассчитывать на 650 или 1,8 тысячи гривен.

Следовательно, этот размер выплат останется без изменений, а вот максимальный возрастет. Он составляет четыре прожиточных минимума для трудоспособных лиц (2 684 гривны), поэтому с 1 декабря – это 10 736 гривен в месяц.

Алименты на ребенка

Размер алиментов на ребенка зависит от доходов родителей, которые не проживают с ребенком. Так что минимальный (гарантированный) размер алиментов составляет 50% от прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста. Соответственно к 6 годам он будет составлять 1 136 гривен, от 6 до 18 лет – 1 416,5 гривен.

Максимальный составляет 10 прожиточных минимумов для ребенка соответствующего возраста: до 6 лет – 22 720 гривен, от 6 до 18 лет – 28 330 гривен.

Помощь на ребенка

С 1 декабря вырастет также помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство и соцпомощь на детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство. Она также будет отличаться в зависимости от возраста ребенка .

На детей до 6 лет будут начислять по 5 680 гривен (2,5 прожиточных минимума) и 7 952 гривны (3,5 прожиточных минимумов) соответственно. На тех, кому исполнилось от 6 до 18 лет, будут выплачивать 7 082,50 гривны и 9 915,50 гривен соответственно.

Выплаты для переселенцев (ВПЛ)

Ежемесячное государственное пособие на проживание лицам с инвалидностью и детям и в дальнейшем будет составлять 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен.

лицам с инвалидностью и детям и в дальнейшем будет составлять 3 тысячи гривен, для остальных ВПЛ – 2 тысячи гривен. Также в Украине скоро начнется вторая волна выплат в размере 6 600 гривен внутренне перемещенным лицам. Она будет выплачиваться в течение 3 месяцев – по 2200 гривен в месяц. На нее могут рассчитывать граждане в возрасте от 55 лет, беременные женщины, одинокие матери с детьми младше двух лет, лица с инвалидностью, неполные семьи.

Изменятся ли налоги

Подробнее обо всех выплатах, на которые могут рассчитывать ВПЛ, читайте здесь.

Размер налогов для ФЛП в Украине привязан к минимальной зарплате, а не к прожиточному минимуму, поэтому ЕСВ останется в декабре без изменений – 22% от 6 700 гривен. Также напомним, что с 1 марта предприниматели имеют право не оплачивать ЕСВ, однако в таком случае страховой стаж для назначения пенсии им начисляться не будет.

Глава налогового комитета Даниил Гетманцев недавно в интервью 24 каналу рассказал, что правительство не планирует менять добровольную уплату налогов предпринимателями до конца войны.

Читайте больше "Вы представляете, сколько воровали?": интервью с Гетманцевым о бюджете и налогах в 2023 году

Субсидии по-новому

С 1 декабря начислением субсидий для украинцев будет заниматься не Пенсионный фонд, а Минсоцполитики. Если вам субсидия уже начислена, то для вас ничего не изменится, если вы еще не подавали заявление, то теперь это следует сделать через ПФУ.

Для этого нужно написать заявление и подать декларацию о доходах в органы Фонда, должностным лицам центра предоставления административных услуг, уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета.

Размер субсидии

Заявление можно подать и в онлайн формате. Это можно сделать на сайте ПФУ , через мобильное приложение ПФУ или на портале Действие.

В этом году субсидия на оплату коммунальных услуг может составлять до 1,8 тысяч гривен. Проверить, получаете ли вы субсидию, можно на сайте Минсоцполитики, нажав здесь.

По словам замминистра социальной политики Украины Виталия Музыченко, по состоянию на начало ноября 2,4 миллиона домохозяйств в Украине получают жилищные субсидии. Раньше количество обращений могло достигать 30 тысяч.

Кстати, премьер Денис Шмыгаль недавно сообщил, что субсидии украинцам будут выплачивать в полном объеме, ведь на это предусмотрено 37 миллиардов гривен.

Что будет с тарифами

Согласно закону №7427 тарифы на время войны и в течение шести месяцев после нее зафиксированы на уровне действующих по состоянию на 24 февраля. Также Шмыгаль пообещал, что до конца отопительного сезона тарифы останутся фиксированными, несмотря на всю сложность ситуации.

Напомним, что глава налогового комитета Даниил Гетманцев уже заявлял о том, что тариф на газ 7,99 гривны за кубометр – это неоправданно дешево, поэтому его могут пересмотреть весной.

Тариф на газ

В декабре традиционно для украинцев продолжит действовать два тарифа: месячный и годовой, а роль ППН (поставщика последней надежды) и дальше будет выполнять НАК "Нафтогаз". Тариф от ППН в декабре не изменится и составит 7,99 гривны за кубометр газа.

Тариф на тепло

Если вы хотите сэкономить на платежках за коммунальные услуги, можете попытаться перезаключить сделку на поставку газа по более выгодным условиям. Проверить все предложения актуальные на сегодняшний день можно на сайте " Газотека ".

В этом отопительном сезоне платежи за тепло для населения выросли. Если в прошлом году "Нафтогаз" продавал газ по 6,33 гривны, то в декабре этого года цена составляет 7,96 гривны за кубометр. Если зимой жители будут отапливать дом 200 кубами газа, то:

в декабре 2022-го платежка за газ составит 1 592 гривны;

в то время как в декабре 2021-го она была всего 1 266 гривен.

Впрочем, поскольку тариф зафиксирован, дальнейших подорожаний не будет.

Водоснабжение и водоотвод

Тарифы на водоснабжение и водоотвод отличаются и зависят от регионов. Это связано с тем, что его устанавливают не местные власти, а НКРЭКУ. Также они отличаются из-за ряда других факторов, таких как доступ к воде, цены на электроэнергию, средняя зарплата и т.д.

Тариф на электроэнергию

Тариф на электроэнергию будет зависеть от объема потребленных киловатт домохозяйством (семьей). Так что если вы потребили менее 250 киловатт-часов, то тариф будет составлять 1,44 гривны, более 250 киловатт-часов – 1,68 гривны.

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Изменения для водителей

С 14 декабря этого года в Украине начнут действовать новые правила оформления или перерегистрации автомобиля. Сделать это можно онлайн через приложение "Дия" или Электронный кабинет водителя. Также таким же способом можно будет заказывать номерные знаки на автомобиль (платные и бесплатные). Ранее эти услуги оказывались исключительно физически в сервисных центрах МВД.

Богдан Драпятый Заместитель министра внутренних дел Следует отметить, что после внедрения соответствующих новшеств граждане смогут делать выбор между получением услуг онлайн и традиционно (в сервисном центре МВД).

Тариф от "Киевстара" возрастет

С 1 декабря для некоторых абонентов Киевстар начнут действовать новые тарифы. Изменения коснутся тех тарифов, где условия не изменялись два или более лет.

Что касается контрактных абонентов, то изменится абонплата в таких тарифах, как:

"Киевстар 4G",

"Smart",

"Безлим" и другие тарифы.

Передоплачиваемые абоненты станут платить больше, если у них были такие тарифы:

"Безлим Соцсети",

"Общение без границ",

"Киевстар Комфорт 2018" и другие.

В компании подчеркнули, что все абоненты, тарифный план которых подорожает, обязательно получат SMS-сообщения с деталями об изменениях не позднее, чем за 7 дней до изменений.

Выходные и праздничные дни

Согласно календарю в декабре 2022 года украинцев ждут 22 рабочих и 9 нерабочих дней. Из-за военного положения в этом году не будет дополнительного выходного 26 декабря из-за Рождества, которое в этом году выпадает на 25 декабря (воскресенье).

В этом году ПЦУ разрешила украинцам по желанию праздновать Рождество именно 25 декабря, а не 7 января.

Также в декабре ждет еще два праздника: День Святого Николая (19 декабря) и День Вооруженных Сил Украины (6 декабря).

Установят ли в этом году главную елку

Из соображений безопасности в этом году все массовые празднования запрещены, однако для украинцев власти установят символические новогодние елки. В частности, мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что в Киеве елки будут установлены за счет бизнеса, а не бюджета. Их разместят в ключевых местах районов Киева, в том числе и на Софийской площади.

Виталий Кличко Мэр города Киев Мы сейчас не будем делать, как раньше – "самая высокая" и "самая красивая". Символическая елка обязательно будет. Я обращаюсь к каждому: праздновать эти праздники нужно в семейном кругу, дома. Однако елки будут размещаться в ключевых местах районов нашего города и на Софийской площади.

Какая будет погода в декабре

Синоптики обещают достаточно теплый декабрь, когда дневная температура воздуха будет редко опускаться ниже нуля градусов по Цельсию. Также большое количество снегопадов в первый месяц зимы вряд ли будет. В Укргидрометцентре предполагается, что средняя температура воздуха в Украине будет колебаться в пределах от -3 до +2 градусов.