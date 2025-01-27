Какие изменения приняла Рада

Народный депутат и член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Алексей Леонов рассказал, что изменится после принятых нововведений, передает 24 Канал со ссылкой на телемарафон.

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Алексей Леонов Член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Если коротко, то внесенные поправки позволяют сформировать прозрачную и эффективную систему управления инвестициями. Также были нормированы вопросы публичных инвестиций. Поправки в бюджетный кодекс ввели, в частности, предложение Ассоциации городов Украины.

Что изменилось:

Была решена проблема с долгами местных бюджетов, которые накапливались с 2008-2009 годов и достигли почти 9 миллиардов гривен. Это должно значительно повысить финансовую устойчивость общин.

Кроме того, парламент возобновил штрафы для недобросовестных поставщиков, которые задерживают поставки оружия на фронт.

Будет усилена финансовая независимость и расширены полномочия Счетной палаты. В частности, она будет осуществлять контроль за поступлениями и использованием всех средств местных бюджетов.

Напомним! Недавно Рада приняла законопроект №12245, вносящий изменения в Бюджетный кодекс. Основное нововведение – создание фонда публичных инвестиций, средства которого будет распределять Стратегический инвестиционный совет при Правительстве.