Які зміни прийняла Рада

Народний депутат і член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Олексій Леонов розповів, що зміниться після прийнятих нововведень, передає 24 Канал з посиланням на телемарафон.

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Олексій Леонов Член Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Якщо коротко, то внесені поправки дозволяють сформувати прозору та ефективну систему управління інвестиціями. Також були унормовані питання публічних інвестицій. Поправки до бюджетного кодексу запровадили, зокрема, пропозицію Асоціації міст України.

Що змінилося:

Було вирішено проблему з боргами місцевих бюджетів, які накопичувалися з 2008-2009 років і досягли майже 9 мільярдів гривень. Це має значно підвищити фінансову стійкість громад.

Крім того, парламент відновив штрафи для недобросовісних постачальників, які затримують поставки зброї на фронт.

Буде посилено фінансову незалежність та розширено повноваження Рахункової палати. Зокрема, вона здійснюватиме контроль за надходженнями та використанням усіх коштів місцевих бюджетів.

Нагадаємо! Нещодавно Рада ухвалила законопроєкт №12245, що вносить зміни до Бюджетного кодексу. Основне нововведення – створення фонду публічних інвестицій, кошти якого розподілятиме Стратегічна інвестиційна рада при Уряді.