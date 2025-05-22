Что свидетельствует о серьезных проблемах в экономике США

Совсем скоро США могут столкнуться с большими проблемами в экономике из-за падения курса доллара и стремительного повышения цен. Об этом заявил американский инвестор и бизнесмен Роберт Кийосаки, сообщает Канал 24.

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Инвестор рассказал о проблемах, которые возникли при продаже государственных облигаций США. По его словам, 21 мая Федеральная резервная система США объявила аукцион по продаже облигаций, одна на него никто не явился.

Что делать, если вы устроили вечеринку, а никто не пришел? ФРС спокойно купила облигаций на 50 миллиардов долларов собственных фальшивых денег на фальшивые деньги,

– заявил Кийосаки.

Такое развитие событий, по мнению инвестора, означает, что гиперинфляция в США уже началась, и миллионы людей ждут финансовые страдания.

Кто такой Роберт Кийосаки Роберт Кийосаки – известный американский инвестор, предприниматель и писатель. Известен как автор книг "Богатый Папа, Бедный Папа", "Квадрант денежного потока", которые стали бестселлерами американских изданий. Также он создал обучающую настольную игру "Денежный поток", чтобы помочь людям в освоении финансовых стратегий.

Какие могут быть последствия экономического кризиса в США

Впрочем Кийосаки в своем катастрофическом прогнозе для американской экономики нашел и "хорошие новости" для тех, кто хочет заработать. По его мнению, на фоне падения курса доллара стремительно подорожают золото, серебро и криптовалюта.

Золото вырастет до 25 000 долларов. Серебро – до 70 долларов. Биткойн – до 500 тысяч долларов, то есть до 1 миллиона долларов,

– спрогнозировал инвестор.

Он посоветовал американцам уже сейчас готовиться к худшему, потому что, "конец, о котором он предупреждал мир, наступил".

Стоит знать! Сегодня, 22 мая, биткойн достиг нового рекордного максимума во время торгов в Азии. Криптовалюта поднялась на 2,2% и стоила 110 707 долларов.