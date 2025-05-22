Що свідчить про серйозні проблеми в економіці США

Зовсім скоро США можуть зіткнутися з великими проблемами в економіці через падіння курсу долара та стрімке підвищення цін. Про це заявив американський інвестор і бізнесмен Роберт Кійосакі, повідомляє Канал 24.

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Інвестор розповів про проблеми, які виникли під час продажу державних облігацій США. За його словами, 21 травня Федеральна резервна система США оголосила аукціон з продажу облігацій, одна на нього ніхто не з’явився.

Що робити, якщо ви влаштували вечірку, а ніхто не прийшов? ФРС спокійно купила облігацій на 50 мільярдів доларів власних фальшивих грошей на фальшиві гроші,

– заявив Кійосакі.

Такий розвиток подій, на думку інвестора, означає, що гіперінфляція в США вже почалася, і на мільйони людей чекають фінансові страждання.

Хто такий Роберт Кійосакі Роберт Кійосакі – відомий американський інвестор, підприємець і письменник. Відомий як автор книг "Багатий Тато, Бідний Тато", "Квадрант грошового потоку", які стали бестселерами американських видань. Також він створив навчальну настільну гру "Грошовий потік", щоб допомогти людям в освоєнні фінансових стратегій.

Які можуть бути наслідки економічної кризи в США

Втім Кійосакі у своєму катастрофічному прогнозі для американської економіки віднайшов і "хороші новини" для тих, хто хоче заробити. На його думку, на тлі падіння курсу долара стрімко здорожчають золото, срібло та криптовалюта.

Золото зросте до 25 000 доларів. Срібло – до 70 доларів. Біткойн – до 500 тисяч доларів, тобто до 1 мільйона доларів,

– спрогнозував інвестор.

Він порадив американцям вже зараз готуватися до найгіршого, бо, "кінець, про який він попереджав світ, настав".

Варто знати! Сьогодні, 22 травня, біткойн досяг нового рекордного максимуму під час торгів в Азії. Криптовалюта піднялася на 2,2% і коштувала 110 707 доларів.