Как сокращается экспорт в Китай
За первые пять месяцев 2026 года продажи немецких автомобилей и комплектующих в Китай сократились более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg.
При этом сокращение экспорта наблюдается уже несколько лет подряд после пикового показателя в 13,6 миллиарда евро в 2022 году.
От падения спроса на немецкие автомобили страдают все производители:
- Volkswagen во втором квартале этого года сообщил о 37-процентном падении продаж в Китае;
- Mercedes-Benz и BMW за тот же период потеряли 30%;
- Компания Porsche заявила о 32%-ном сокращении поставок в страну по итогам первого полугодия.
Причина заключается в жесткой конкуренции со стороны китайских производителей, которые все чаще предлагают автомобили по более привлекательным ценам.
К тому же кризис на рынке недвижимости в Китае снизил спрос на дорогие автомобили из-за рубежа.
Почему это удар для Германии
Китай долгое время был одним из главных источников доходов для немецких автопроизводителей. До 2024 года автомобили и автозапчасти оставались крупнейшей статьей экспорта Германии в Китай.
Сейчас же китайские автопроизводители все активнее вытесняют европейские бренды не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.
Только в июне 2026 года Китай экспортировал около 1 миллиона автомобилей – на 71% больше, чем годом ранее.
Компании BYD и Chery Automobile активно наращивают продажи в Европе. Особенно быстро их экспорт растет благодаря доступным электромобилям.
Таким образом, немецкие производители оказались под двойным ударом, теряя позиции как на мировых рынках, так и в Китае.
Это наносит значительный ущерб автомобильным брендам ЕС. Например, компания Volkswagen уже рассматривает возможность закрытия до четырех заводов в Германии и планирует почти вдвое сократить модельный ряд своих автомобилей.