Как сокращается экспорт в Китай

За первые пять месяцев 2026 года продажи немецких автомобилей и комплектующих в Китай сократились более чем на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года, пишет Bloomberg.

При этом сокращение экспорта наблюдается уже несколько лет подряд после пикового показателя в 13,6 миллиарда евро в 2022 году.

От падения спроса на немецкие автомобили страдают все производители:

Volkswagen во втором квартале этого года сообщил о 37-процентном падении продаж в Китае;

Mercedes-Benz и BMW за тот же период потеряли 30%;

Компания Porsche заявила о 32%-ном сокращении поставок в страну по итогам первого полугодия.

Причина заключается в жесткой конкуренции со стороны китайских производителей, которые все чаще предлагают автомобили по более привлекательным ценам.

К тому же кризис на рынке недвижимости в Китае снизил спрос на дорогие автомобили из-за рубежа.

Почему это удар для Германии

Китай долгое время был одним из главных источников доходов для немецких автопроизводителей. До 2024 года автомобили и автозапчасти оставались крупнейшей статьей экспорта Германии в Китай.

Сейчас же китайские автопроизводители все активнее вытесняют европейские бренды не только на внутреннем рынке, но и за его пределами.

Только в июне 2026 года Китай экспортировал около 1 миллиона автомобилей – на 71% больше, чем годом ранее.

Компании BYD и Chery Automobile активно наращивают продажи в Европе. Особенно быстро их экспорт растет благодаря доступным электромобилям.

Таким образом, немецкие производители оказались под двойным ударом, теряя позиции как на мировых рынках, так и в Китае.

Это наносит значительный ущерб автомобильным брендам ЕС. Например, компания Volkswagen уже рассматривает возможность закрытия до четырех заводов в Германии и планирует почти вдвое сократить модельный ряд своих автомобилей.