Як скорочується експорт до Китаю

За перші п'ять місяців 2026-го продажі німецьких автомобілів і комплектуючих до Китаю скоротилися більш ніж на чверть порівняно з тим же періодом торік, пише Bloomberg.

При чому зменшення експорту спостерігається вже кілька років поспіль після пікового показника 13,6 мільярда євро в 2022 році.

Від падіння попиту на німецькі авто страждають усі виробники:

Volkswagen у другому кварталі цього року повідомив про 37% скорочення продажів у Китаї;

Постачання Mercedes-Benz та BMW за той же час впали на 30%;

Компанія Porsche заявила про 32% зменшення експорту до країни за підсумками першого півріччя.

Причина полягає у жорсткій конкуренції з боку китайських виробників, які дедалі частіше пропонують автомобілі за привабливішими цінами.

До того ж криза на ринку нерухомості у Китаї зменшила попит на дорогі автівки з-за кордону.

Чому це удар для Німеччини

Китай довгий час був одним із головних джерел доходів для німецьких автовиробників. До 2024 року автомобілі та автозапчастини залишалися найбільшою статтею експорту Німеччини до країни.

Наразі ж китайські автовиробники активніше витісняють європейські бренди не лише на внутрішньому ринку, а й за його межами.

Лише у червні 2026 року Китай експортував близько 1 мільйона автомобілів – на 71% більше, ніж роком раніше.

Компанії BYD, Chery Automobile активно нарощують продажі у Європі. Особливо швидко їхній експорт зростає завдяки доступним електромобілям.

Таким чином, виробники Німеччини опинилися під подвійним ударом, втрачаючи позиції й на світових ринках, і в Китаї.

Це значно б'є по автомобільних брендах. Наприклад, компанія Volkswagen вже розглядає можливість закрити до чотирьох заводів у Німеччині і планує майже удвічі скоротити модельний ряд своїх авто.