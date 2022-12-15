Германия потеряла основного поставщика газа

После вторжения России в Украину цены на энергоносители в Европе резко подскочили. Германия потеряла доступ к газу, основным поставщиком которого была страна-агрессорка.

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Только в прошлом году страна импортировала около 58 миллиардов кубометров газа из России, что составляет около 17% общего потребления энергии.

Насколько серьезным будет этот кризис и как долго он продлится, во многом зависит от того, как будет развиваться энергетический кризис.

– сказал изданию Михаэль Грэмлинг из Немецкого экономического института.

Однако не секрет, что германская экономика столкнется с огромной потерей.

Согласно данным Кильского института, расходы на импорт энергоресурсов в Германии возрастут на 124 миллиарда евро этого и следующего года по сравнению с 7 миллиардами в 2020 и 2021 годах.

Меры по прохождению кризиса

Чтобы избежать истощения электроэнергии и обеспечить новые источники энергии, Германия направила на это до 440 миллиардов евро.

Кстати, эти выделенные средства на борьбу с энергетическим кризисом уже близки к примерно 480 миллиардов евро, которые Германия потратила на борьбу с коронавирусом

Это равно примерно 1,5 миллиарда евро ежедневно с момента вторжения России в Украину, или около 5 400 евро на каждого человека в Германии. Но по всем прогнозам, такое энергетическое нормирование рискованно в случае продолжительной зимы.

Смена вектора на более дорогой спотовый, или наличный, энергетический рынок для замены российских поставок уже способствует росту инфляции в стране до двузначных цифр.

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Возможная панацея – в возобновляемой энергии

Германия надеется на то, чтобы к 2030 году на возобновляемые источники энергии приходилось не менее 80% производства электроэнергии. Однако последние темпы роста показывают, что это остается далекой целью.

Кроме того, Германия установила лишь 5,6 гигаватта солнечных мощностей и 1,7 гигаватта наземных ветровых мощностей в 2021 году.

Согласно октябрьскому отчету федерального правительства Германии, чтобы достичь цели в 80%, новые наземные ветровые установки должны увеличиваться примерно в шесть раз до 10 гигаватт в год. А мощность солнечных установок должна увеличиваться ежегодно в четыре раза до 22 гигаватта.