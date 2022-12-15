Німеччина втратила основного постачальника газу

Після вторгнення Росії в Україну ціни на енергоносії в Європі різко підскочили. Відтак, Німеччина втратила доступ до газу, основним постачальником якого була країна-агресорка.

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Лише минулого року країна імпортувала близько 58 мільярдів кубометрів газу з Росії, що становить близько 17% від загального споживання енергії.

Наскільки серйозною буде ця криза і як довго вона триватиме, багато в чому залежить від того, як буде розвиватися енергетична криза,

– сказав виданню Міхаель Гремлінг з Німецького економічного інституту.

Проте не секрет, що німецька економіка стикнеться з величезною втратою.

Згідно з даними Кільського інституту, витрати на імпорт енергоресурсів у Німеччині зростуть на 124 мільярди євро цього та наступного років порівняно з 7 мільярдами у 2020 та 2021 роках.

Заходи для проходження кризи

Щоб уникнути вичерпання електроенергії та забезпечити нові джерела енергії, Німеччина спрямувала на це до 440 мільярдів євро.

До речі, ці виділені кошти на боротьбу з енергетичною кризою, вже близькі до приблизно 480 мільярдів євро, які Німеччина витратила на боротьбу з коронавірусом.

Це дорівнює приблизно 1,5 мільярда євро щодня з моменту вторгнення Росії в Україну, або близько 5 400 євро на кожну людину в Німеччині. Але за усіма прогнозами, таке енергетичне нормування ризиковане у разі тривалої зими.

Зміна вектора на дорожчий спотовий, або готівковий, енергетичний ринок для заміни російських поставок вже сприяє зростанню інфляції в країні до двозначних цифр.

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Можлива панацея – у відновлюваній енергії

Німеччина сподівається на те, щоб до 2030 року на відновлювані джерела енергії припадало щонайменше 80% виробництва електроенергії. Проте останні темпи зростання виробництва показують, що це залишається далекою метою.

Крім того, Німеччина встановила лише 5,6 гігавата сонячних потужностей і 1,7 гігавата наземних вітрових потужностей у 2021 році.

Згідно з жовтневим звітом федерального уряду Німеччини, щоб досягти цілі у 80%, нові наземні вітрові установки повинні збільшуватися приблизно в шість разів до 10 гігават на рік. А потужність сонячних установок має збільшуватися щороку в чотири рази до 22 гігават.