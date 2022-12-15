Німеччина втратила основного постачальника газу
Після вторгнення Росії в Україну ціни на енергоносії в Європі різко підскочили. Відтак, Німеччина втратила доступ до газу, основним постачальником якого була країна-агресорка.
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Лише минулого року країна імпортувала близько 58 мільярдів кубометрів газу з Росії, що становить близько 17% від загального споживання енергії.
Наскільки серйозною буде ця криза і як довго вона триватиме, багато в чому залежить від того, як буде розвиватися енергетична криза,
– сказав виданню Міхаель Гремлінг з Німецького економічного інституту.
Проте не секрет, що німецька економіка стикнеться з величезною втратою.
Заходи для проходження кризи
Щоб уникнути вичерпання електроенергії та забезпечити нові джерела енергії, Німеччина спрямувала на це до 440 мільярдів євро.
Це дорівнює приблизно 1,5 мільярда євро щодня з моменту вторгнення Росії в Україну, або близько 5 400 євро на кожну людину в Німеччині. Але за усіма прогнозами, таке енергетичне нормування ризиковане у разі тривалої зими.
Зміна вектора на дорожчий спотовий, або готівковий, енергетичний ринок для заміни російських поставок вже сприяє зростанню інфляції в країні до двозначних цифр.
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Можлива панацея – у відновлюваній енергії
Німеччина сподівається на те, щоб до 2030 року на відновлювані джерела енергії припадало щонайменше 80% виробництва електроенергії. Проте останні темпи зростання виробництва показують, що це залишається далекою метою.
Крім того, Німеччина встановила лише 5,6 гігавата сонячних потужностей і 1,7 гігавата наземних вітрових потужностей у 2021 році.
Згідно з жовтневим звітом федерального уряду Німеччини, щоб досягти цілі у 80%, нові наземні вітрові установки повинні збільшуватися приблизно в шість разів до 10 гігават на рік. А потужність сонячних установок має збільшуватися щороку в чотири рази до 22 гігават.