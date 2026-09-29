Что происходит на Дунае

Уровень Дуная упал почти втрое ниже среднего показателя для сентября, поэтому речное судоходство фактически парализовано на отдельных участках, пишет Digi24.

Из-за сложной ситуации 20 сентября уровень воды у АЭС в Чернаводе упал до исторического минимума в 255 сантиметров.

Однако дноуглубительные работы, которые должны были обеспечить охлаждение реакторов, полностью остановились.

Работники ушли отдыхать, ведь нет запасного персонала, и им не платят за работу в выходные,

– пояснил представитель правительства Румынии.

Чернаводскую АЭС пришлось остановить, потому что в часы пикового потребления Румыния вынуждена импортировать еще больше электроэнергии.

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Каковы последствия кризиса

Последствия уже ощущают на себе перевозчики и бизнес. Возле Калафата заблокированы баржи, а пассажирские суда уже больше месяца не могут добраться до болгарского Видина.

В Бечете паромное сообщение не работает уже около четырех месяцев.

Я здесь с 1980 года. Не было такого, чтобы вода была настолько низкой, и она продолжает спадать,

– рассказал местный житель.

Особенно сложная ситуация возле Калафата, где из-за мели не могут нормально работать причалы для погрузки зерна.

Фермеры уже вынуждены менять логистику. Вместо речных судов зерно приходится перевозить грузовиками в другие порты.

Причалы, где в Калафате и Бечете загружали суда зерном, фактически не могут работать, они заблокированы. Фермерам некуда продавать свое зерно,

– заявил мэр Калафата Михай Котя.

Между тем специалисты прогнозируют, что расход воды на Дунае снизится еще больше – до 1 300 кубометров в секунду.

Напомним, что еще в начале августа румынские военные применили взрывчатку и взорвали скалу Пиржоая, чтобы изменить русло Дуная и спасти АЭС от остановки.

Подобная ситуация сложилась и в Венгрии, которая была вынуждена затоплять баржи, чтобы поднять уровень воды для своей единственной АЭС "Пакш".