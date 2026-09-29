Що відбувається на Дунаї

Рівень Дунаю впав майже втричі нижче за середній показник для вересня, через що річкове судноплавство фактично паралізоване на окремих ділянках, пише Digi24.

Через складну ситуацію 20 вересня рівень води біля АЕС у Чернаводі впав до історичного мінімуму в 255 сантиметрів.

Однак днопоглиблювальні роботи, які мали б забезпечити охолодження реакторів, повністю зупинилися.

Працівники пішли відпочивати, адже немає запасного персоналу, і їм не платять за роботу у вихідні,

– пояснив представник уряду Румунії.

Чорнаводську АЕС довелося зупинити, через що у години пікового споживання Румунія змушена імпортувати ще більше електроенергії.

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Які наслідки кризи

Наслідки вже відчувають перевізники та бізнес. Біля Калафата заблоковані баржі, а пасажирські судна понад місяць не можуть дістатися болгарського Відіна.

У Бечеті поромне сполучення не працює вже близько чотирьох місяців.

Я тут із 1980 року. Не було такого, щоб вода була настільки низькою, і вона продовжує спадати,

– розповів місцевий житель.

Особливо складна ситуація біля Калафата, де через обміління не можуть нормально працювати причали для завантаження зерна.

Фермри вже змушені змінювати логістику. Замість річкових суден зерно доводиться перевозити вантажівками до інших портів.

Причали, де в Калафаті та Бечеті завантажували судна зерном, фактично не можуть працювати, вони заблоковані. Фермерам нікуди продавати своє зерно,

– заявив мер Калафата Міхай Котя.

Тим часом фахівці прогнозують, що витрата води на Дунаю знизитися ще більше – до 1 300 кубометрів на секунду.

Нагадаємо, що ще на початку серпня румунські військові застосували вибухівку та підірвали скелю Пиржоая, щоб змінити річище Дунаю і врятувати АЕС від зупинки.

Схожа ситуація спіткала й Угорщину, яка була змушена затоплювати баржі, аби підняти рівень води для своєї єдиної АЕС "Пакш".