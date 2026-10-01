Почему Эстония запретила транзит зерна

О решении правительства сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в Х.

По словам министра, запрет стал ответом Таллинна на попытки России перенаправить экспорт своих зерновых в порты Балтии на фоне атак на украинские порты.

Россия проводит атаку на украинские порты, блокирует экспорт украинского зерна, а затем ищет новые маршруты для собственного зерна. Эстония не станет одним из них,

– подчеркнул Цахкна.

Он напомнил, что еще в сентябре предупреждал перевозчиков не планировать транзит российского зерна через Эстонию.

Сегодня мы превратили это предупреждение в закон,

– написал министр.

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Как реагируют другие страны Балтии

Эстония действует не в одиночку, а в тесной координации с Латвией и Литвой, чтобы полностью перекрыть балтийские порты для российских товаров.

Россия не может вести агрессивную войну и ожидать, что мы поможем поддерживать ее торговые потоки. Мы не будем помогать финансировать ее войну или облегчать ей продолжение агрессии,

– подчеркнул Цахкна.

Напомним, ранее страны Балтии договорились усилить проверки происхождения зерна, чтобы выявлять украденную украинскую продукцию. В частности, Литва запустила пилотный проект "Grain Verification Scheme" в порту Клайпеды, а Латвия начала отправлять образцы подозрительного зерна на экспертизу во французские лаборатории.

Кроме того, недавно Латвия утвердила поправки к закону, позволяющие в экстренном порядке повышать плату за транзит российского зерна, пытаясь сдержать потоки продукции, которые стремительно выросли на фоне атак на российские суда и порты.