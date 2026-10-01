Чому Естонія заборонила транзит зерна

Про рішення уряду повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в Х.

За словами міністра, заборона стала відповіддю Таллінна на спроби Росії перенаправити експорт своїх зернових до портів Балтії на тлі атак на українські порти.

Росія атакує українські порти, блокує експорт українського зерна, а потім шукає нові маршрути для власного зерна. Естонія не стане одним із них,

– наголосив Тсахкна.

Він нагадав, що ще у вересні попереджав перевізників не планувати транзит російського зерна через Естонію.

Сьогодні ми перетворили це попередження на закон,

– написав міністр.

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Як реагують інші країни Балтії

Естонія діє не сама, а в тісній координації з Латвією та Литвою, щоб повністю перекрити балтійські порти для російських товарів.

Росія не може вести агресивну війну й очікувати, що ми допоможемо підтримувати її торговельні потоки. Ми не будемо допомагати фінансувати її війну чи полегшувати їй продовження агресії,

– підкреслив Тсахкна.

Нагадаємо, раніше країни Балтії домовилися посилити перевірки походження зерна, щоб виявляти вкрадену українську продукцію. Зокрема, Литва запустила пілотний проєкт "Grain Verification Scheme" у порту Клайпеди, а Латвія почала відправляти зразки підозрілого зерна на експертизу до французьких лабораторій.

Крім того, нещодавно Латвія затвердила поправки до закону, які дозволяють екстрено підвищувати плату за транзит російського зерна, намагаючись стримати потоки продукції, які стрімко зросли на тлі атак на російські судна та порти.