Что будет строить Южная Корея

Первым утвержденным проектом станет электростанция мощностью 6,3 гигаватт в Энсинале. Ее стоимость оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, пишет Reuters.

Этот объект будет обеспечивать энергией заводы по производству чипов и центры обработки данных для искусственного интеллекта.

По данным агентства Yonhap, Южная Корея полностью профинансирует газовую электростанцию в Техасе. При этом право собственности будет распределено поровну с американскими партнерами.

Почему Сеул спешит с инвестициями

Реализацию проекта решили ускорить на фоне недовольства со стороны США.

Американские чиновники открыто критиковали Сеул за слишком медленные темпы продвижения договоренностей, сравнивая их с более активной Японией.

Трамп даже угрожал Южной Корее повышением пошлин из-за задержки с инвестициями.

Чтобы избежать этого и дальнейшего обострения отношений, южнокорейское правительство решило действовать на опережение.

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Объявление о первом проекте станет важным первым шагом,

– старший научный сотрудник Korea Economic Institute of America Хен Чон Дже.

Впрочем, Сеул стремится к тому, чтобы инвестиции были коммерчески обоснованными. Депутаты от оппозиции требуют более жесткого контроля, поскольку сомневаются, что столь масштабные вложения быстро окупятся.

Однако правительство уверяет, что техасский проект вполне жизнеспособен. Хотя и рассчитан на 20-летний срок окупаемости.

Что еще планирует Сеул

В то же время Сеул рассматривает возможность инвестиций в американскую атомную энергетику. В частности, может приобрести от 5% до 10% акций американской компании Westinghouse.

Также США и Южная Корея обсуждают строительство до восьми больших ядерных реакторов:

два из них могут использовать южнокорейскую технологию APR1400;

что еще шесть будут работать по американской технологии AP1000 от Westinghouse.

А вот решение о участии Южной Кореи в долгосрочном проекте по сжиженному природному газу на Аляске пока не принято.

Напомним, в прошлом году США и Южная Корея договорились о масштабном соглашении на 350 миллиардов долларов, которое предусматривает инвестиции корейского капитала в американские проекты. В обмен на это США согласились снизить пошлины на южнокорейские товары с 25% до 15%.