Что будет строить Южная Корея
Первым утвержденным проектом станет электростанция мощностью 6,3 гигаватт в Энсинале. Ее стоимость оценивается в более чем 20 миллиардов долларов, пишет Reuters.
Этот объект будет обеспечивать энергией заводы по производству чипов и центры обработки данных для искусственного интеллекта.
По данным агентства Yonhap, Южная Корея полностью профинансирует газовую электростанцию в Техасе. При этом право собственности будет распределено поровну с американскими партнерами.
Почему Сеул спешит с инвестициями
Реализацию проекта решили ускорить на фоне недовольства со стороны США.
- Американские чиновники открыто критиковали Сеул за слишком медленные темпы продвижения договоренностей, сравнивая их с более активной Японией.
- Трамп даже угрожал Южной Корее повышением пошлин из-за задержки с инвестициями.
Чтобы избежать этого и дальнейшего обострения отношений, южнокорейское правительство решило действовать на опережение.
Объявление о первом проекте станет важным первым шагом,
– старший научный сотрудник Korea Economic Institute of America Хен Чон Дже.
Впрочем, Сеул стремится к тому, чтобы инвестиции были коммерчески обоснованными. Депутаты от оппозиции требуют более жесткого контроля, поскольку сомневаются, что столь масштабные вложения быстро окупятся.
Однако правительство уверяет, что техасский проект вполне жизнеспособен. Хотя и рассчитан на 20-летний срок окупаемости.
Что еще планирует Сеул
В то же время Сеул рассматривает возможность инвестиций в американскую атомную энергетику. В частности, может приобрести от 5% до 10% акций американской компании Westinghouse.
Также США и Южная Корея обсуждают строительство до восьми больших ядерных реакторов:
- два из них могут использовать южнокорейскую технологию APR1400;
- что еще шесть будут работать по американской технологии AP1000 от Westinghouse.
А вот решение о участии Южной Кореи в долгосрочном проекте по сжиженному природному газу на Аляске пока не принято.
Напомним, в прошлом году США и Южная Корея договорились о масштабном соглашении на 350 миллиардов долларов, которое предусматривает инвестиции корейского капитала в американские проекты. В обмен на это США согласились снизить пошлины на южнокорейские товары с 25% до 15%.