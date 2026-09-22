Що будуватиме Південна Корея

Першим затвердженим проєктом стане електростанція потужністю 6,3 гігавати в Енсіналі. Її вартість оцінюють більш ніж у 20 мільярдів доларів, пише Reuters.

Цей об'єкт забезпечуватиме енергією заводи з виробництва чипів та центри обробки даних для штучного інтелекту.

За даними агентства Yonhap, Південна Корея повністю профінансує газову електростанцію в Техасі. Тоді як право власності розподілять порівну з американськими партнерами.

Чому Сеул поспішає з інвестиціями

Реалізацію проєкту вирішили пришвидшити на тлі невдоволення з боку США.

Американські посадовці відкрито критикували Сеул за надто повільні темпи просування домовленостей, порівнюючи їх із більш активною Японією.

Трамп навіть погрожував Південній Кореї підвищенням мит через затримку з інвестиціями.

Аби уникнути цього та подальшого загострення відносин, південнокорейський уряд вирішив діяти на випередження.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Оголошення про перший проєкт стане важливим початковим кроком,

– старший науковий співробітник Korea Economic Institute of America Хюн Чон Дже.

Втім, Сеул прагне, щоб інвестиції були комерційно обґрунтованими. Депутати від опозиції вимагають жорсткішого контролю, адже сумніваються, що такі масштабні вливання швидко окупляться.

Проте уряд запевняє, що техаський проєкт цілком життєздатний. Хоча й розрахований на 20-річне повернення прибутку.

Які ще проєкти планує Сеул

Вождночас Сеул розглядає можливість інвестицій в американську атомну енергетику. Зокрема, може придбати від 5% до 10% акцій американської компанії Westinghouse.

Також США та Південна Корея обговорюють будівництво до восьми великих ядерних реакторів:

два з них можуть використовувати південнокорейську технологію APR1400;

ще шість працюватимуть на американській технологіі AP1000 від Westinghouse.

А от рішення щодо участі Південної Кореї у тривалому проєкті зі зрідженого природного газу на Алясці поки не ухвалили.

Нагадаємо, торік США та Південна Корея домовилися про масштабну угоду на 350 мільярдів доларів, яка передбачає інвестиції корейського капіталу в американські проєкти. В обмін США погодилися знизити мита на південнокорейські товари з 25% до 15%.