Как выросла максимальная пенсия
С 1 января 2024 года прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность составляет 2 361 гривны. Соответственно, максимальная пенсия – 23 610 гривен.
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В течение 2024 года пенсионные выплаты украинцев росли. По состоянию на 1 июля пенсии достигли такого уровня:
- большинство украинцев – 26,14% получают пенсию меньше чем 3 тысячи гривен;
- 17,32% имеют выплаты от 3 001 до 4 000 гривен;
- 18,59% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 25,47% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 12,48% – более 10 тысяч гривен.
Средняя пенсия украинцев достигла 5 816,62 гривны. Для работающих работников это значение составило – 6 216,20 гривны.
Обратите внимание! Под максимальной пенсией имеется в виду общая пенсионная выплата с учетом всех доплат и надбавок