Як зросла максимальна пенсія

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність складає 2 361 гривні. Відповідно, максимальна пенсія – 23 610 гривень.

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Протягом 2024 року пенсійні виплати українців зростали. Станом на 1 липня пенсії сягнули такого рівня:

більшість українців – 26,14% отримують пенсію меншу чим 3 тисячі гривень;

17,32% мають виплати від 3 001 до 4 000 гривень;

18,59% – від 4 001 до 5 000 гривень;

25,47% – від 5 001 до 10 000 гривень;

12,48% – більш як 10 тисяч гривень.

Середня пенсія українців сягнула 5 816,62 гривні. Для працюючих працівників це значення склало – 6 216,20 гривень.

Зверніть увагу! Під максимальною пенсією мається на увазі загальна пенсійна виплата з урахуванням усіх доплат та надбавок