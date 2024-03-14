Куда сообщать об изменениях

На Портале электронных услуг ПФУ есть личный кабинет. Именно туда можно подать необходимую информацию об изменениях, произошедших и влияющих на назначение субсидии.

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В частности, граждане должны сообщать ПФУ о:

изменениях состава зарегистрированных в жилом помещении (доме) членов домохозяйств;

изменениях социального статуса членов домохозяйства (заключение или расторжение брака);

изменениях в составе семьи члена домохозяйства;

изменения перечня жилищно-коммунальных услуг, получаемых, условий их предоставления;

изменения перечня расходов на управление многоквартирным домом;

изменения руководителя, исполнителя коммунальных услуг, создания объединения;

наступления условий, при которых теряется право на получение субсидии.

Обратите внимание! В случае наступления указанных условий подаются новые заявление и декларация.

Как сделать это онлайн

Алгоритм подачи заявления о назначении жилищной субсидии или льготы онлайн является следующим:

авторизуйтесь с помощью КЭП (квалифицированной электронной подписи);

в разделе "Коммуникации с ПФУ" нажмите на пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

выберите "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

заполните необходимые атрибуты заявления и загрузите отсканированные документы: паспорт заявителя; РНОКПП; другие необходимые документы;

проверьте внесенные данные, сформируйте заявление, подпишите КЭП и нажмите "Отправить в ПФУ".

Обратите внимание! Состояние обработки заявления можно посмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Каким еще образом можно передать информацию

В соответствии со статьей 5 Закона Украины "Об обращениях граждан", обращение граждан может быть как устным, так и письменным:

Устное обращение излагается на личном приеме, то есть нужно прийти в любое отделение ПФУ и записаться к специалисту. Или можно позвонить в колл-центры. Относительно письменного обращения, то оно направляется по почте или передается гражданином в соответствующий орган, учреждения лично или через уполномоченное им лицо, которое имеет доверенность от него.

При этом, в обращении должно быть указано:

фамилия, имя, отчество, место жительства гражданина;

изложена суть затронутого вопроса, замечания, предложения, заявления или жалобы, просьбы или требования.

письменное обращение должно быть подписано заявителем с указанием даты.

Обратите внимание! Письменное обращение также может быть направлено с использованием средств электронной связи. В электронном обращении должен быть указан электронный почтовый адрес, на который заявителю может быть направлен ответ, или сведения о других средствах связи с ним.