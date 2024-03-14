Куди повідомляти про зміни

На Порталі електронних послуг ПФУ є особистий кабінет. Саме туди можна подати необхідну інформацію про зміни, що відбулися та впливають на призначення субсидії.

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Зокрема, громадяни повинні повідомляти ПФУ про:

  • зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
  • зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);
  • зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
  • зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;
  • зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
  • зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
  • настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Як зробити це онлайн

Алгоритм подання заяви про призначення житлової субсидії чи пільги онлайн є наступним:

  • авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
  • у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
  • оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
  • заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКПП; інші необхідні документи;
  • перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

Яким ще чином можна передати інформацію

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", звернення громадян може бути як усним, так і письмовим:

  1. Усне звернення викладається на особистому прийомі, тобто потрібно прийти до будь-якого відділення ПФУ і записатися до фахівця. Або можна зателефонувати до кол-центрів.
  2. Щодо письмового звернення, то воно надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність від нього.

При цьому, у зверненні має бути зазначено:

  • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
  • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.
  • письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати.