Куди повідомляти про зміни

На Порталі електронних послуг ПФУ є особистий кабінет. Саме туди можна подати необхідну інформацію про зміни, що відбулися та впливають на призначення субсидії.

Читайте також: Як змінилися пенсії у березні після індексації



Зокрема, громадяни повинні повідомляти ПФУ про:

зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;

зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);

зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;

зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;

зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;

зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;

настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.

Зверніть увагу! У разі настання зазначених умов подаються нові заява та декларація.

Як зробити це онлайн

Алгоритм подання заяви про призначення житлової субсидії чи пільги онлайн є наступним:

авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);

у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";

оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії";

заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКПП; інші необхідні документи;

перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".

Зауважте! Стан опрацювання заяви можна переглянути в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Яким ще чином можна передати інформацію

Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", звернення громадян може бути як усним, так і письмовим:

Усне звернення викладається на особистому прийомі, тобто потрібно прийти до будь-якого відділення ПФУ і записатися до фахівця. Або можна зателефонувати до кол-центрів. Щодо письмового звернення, то воно надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність від нього.

При цьому, у зверненні має бути зазначено:

прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;

викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.

письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати.

Зауважте! Письмове звернення також може бути надіслане з використанням засобів електронного зв’язку. В електронному зверненні має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним.