Куди повідомляти про зміни
На Порталі електронних послуг ПФУ є особистий кабінет. Саме туди можна подати необхідну інформацію про зміни, що відбулися та впливають на призначення субсидії.
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Зокрема, громадяни повинні повідомляти ПФУ про:
- зміни складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) членів домогосподарств;
- зміни соціального статусу членів домогосподарства (укладання або розірвання шлюбу);
- зміни у складі сім’ї члена домогосподарства;
- зміни переліку житлово-комунальних послуг, що отримуються, умов їх надання;
- зміни переліку витрат на управління багатоквартирним будинком;
- зміни керівника, виконавця комунальних послуг, створення об’єднання;
- настання умов, за яких втрачається право на отримання субсидії.
Як зробити це онлайн
Алгоритм подання заяви про призначення житлової субсидії чи пільги онлайн є наступним:
- авторизуйтеся за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису);
- у розділі "Комунікації з ПФУ" натисніть на пункт "Заява на житлову субсидію чи пільгу";
- оберіть "Заява про призначення та надання житлової субсидії";
- заповніть необхідні атрибути заяви та завантажте відскановані документи: паспорт заявника; РНОКПП; інші необхідні документи;
- перевірте внесені дані, сформуйте заяву, підпишіть КЕП та натисніть "Відправити до ПФУ".
Яким ще чином можна передати інформацію
Відповідно до статті 5 Закону України "Про звернення громадян", звернення громадян може бути як усним, так і письмовим:
- Усне звернення викладається на особистому прийомі, тобто потрібно прийти до будь-якого відділення ПФУ і записатися до фахівця. Або можна зателефонувати до кол-центрів.
- Щодо письмового звернення, то воно надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто або через уповноважену ним особу, яка має довіреність від нього.
При цьому, у зверненні має бути зазначено:
- прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина;
- викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви або скарги, прохання або вимоги.
- письмове звернення має бути підписано заявником із зазначенням дати.