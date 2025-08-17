Кто может получать доплату к пенсии?

Закон определяет, что на дополнительные средства могут претендовать те украинцы, которые сделали особый вклад в развитие государства или отличились выдающимися достижениями в своей профессиональной деятельности, отмечается в законе "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", сообщает 24 Канал.

В частности, право на повышенные выплаты имеют:

Герои Украины и награжденные орденом Героев Небесной Сотни;

лица, которые получили четыре и более государственных орденов после провозглашения независимости;

народные артисты и другие почетные звания, присвоенные после 1991 года;

матери-героини, которые родили и воспитали более пяти детей до шестилетнего возраста.

Также если мать умерла или была лишена родительских прав, право на доплату может перейти к отцу, который самостоятельно воспитывает детей. При этом учитываются и усыновленные дети.

Важно! Такие надбавки закрепляются государственным бюджетом и являются постоянными.

Сколько доплачивают и когда сумма может вырасти?

Размер надбавки зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. По состоянию на 2025 год он составляет 2 361 гривну, а сама доплата колеблется в пределах 35 – 40% от этой суммы, то есть от 826 до 944 гривен ежемесячно.

Несмотря на то, что в этом году прожиточный минимум не меняли, его планируют повысить с 1 января, а вместе с ним вырастут и надбавки для пенсионеров с особыми заслугами.