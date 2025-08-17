Хто може отримувати доплату до пенсії?

Закон визначає, що на додаткові кошти можуть претендувати ті українці, які зробили особливий внесок у розвиток держави або відзначилися видатними досягненнями у своїй професійній діяльності, зазначається в законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", повідомляє 24 Канал.

Зокрема, право на підвищені виплати мають:

Герої України та нагороджені орденом Героїв Небесної Сотні;

особи, які отримали чотири й більше державних орденів після проголошення незалежності;

народні артисти та інші почесні звання, присвоєні після 1991 року;

матері-героїні, які народили та виховали понад п’ять дітей до шестирічного віку.

Також якщо мати померла чи була позбавлена батьківських прав, право на доплату може перейти до батька, який самостійно виховує дітей. При цьому враховуються і усиновлені діти.

Важливо! Такі надбавки закріплюються державним бюджетом і є постійними.

Скільки доплачують та коли сума може зрости?

Розмір надбавки залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Станом на 2025 рік він становить 2 361 гривню, а сама доплата коливається у межах 35 – 40% від цієї суми, тобто від 826 до 944 гривень щомісяця.

Попри те, що цього року прожитковий мінімум не змінювали, його планують підвищити з 1 січня, а разом із ним зростуть і надбавки для пенсіонерів з особливими заслугами.