Як визначається розмір допомоги на поховання?

Родичам цивільного пенсіонера видають суму, рівну двом місячним пенсіям померлого на момент його смерті, повідомляє 24 Канал з посиланням на Дію.

Читайте також Яка буде пенсія, якщо пропрацював 30 років

А от якщо помер військовий пенсіонер чи особа, яка підпадає під критерії, визначені законом "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", виплата дещо більша. Людина, що займалась похованням, в такому випадку має право на допомогу у розмірі 3 пенсій. Проте, ця виплата не може бути менша ніж п'ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних громадян.

Зверніть увагу! Якщо поховання відбувалося за державні гроші, ця виплата не надається.

Як отримати допомогу на поховання?

Аби отримати таку допомогу, особа має звернутись у ПФУ та подати спеціальну заяву. Також необхідно додати такі документи:

паспорт (посвідчення особи);

РНОКПП;

свідоцтво про смерть.

До пакета документів потрібно додати витяг із Державного реєстру актів цивільного стану. Також замість нього можна прикріпити довідку про смерть пенсіонера.