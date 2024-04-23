Формула определения пенсии
Пенсию по возрасту рассчитывают по следующей формуле: средняя зарплата x коэффициент заработной платы x коэффициент страхового стажа = пенсионная выплата.
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Коэффициент заработной платы определяется как соотношение среднего заработка лица к средней зарплате в стране в течение последних трех лет до назначения пенсии.
Как посчитать коэффициент заработной платы
Для определения коэффициента заработной платы нужно выполнить следующие действия:
- Определить среднюю заработную плату лица за последние три года перед подачей заявки на пенсию.
- Установить среднюю заработную плату по Украине за аналогичный период.
- Рассчитать соотношение среднегодового дохода лица к среднегодовому доходу по стране.
Коэффициент страхового стажа
Коэффициент страхового стажа играет важную роль в определении размера пенсии, ведь он показывает, сколько времени лицо осуществляло регулярные страховые взносы.
Коэффициент страхового стажа рассчитывается на основании количества полных лет, в течение которых лицо вносило страховые взносы. Это число используется для исчисления пенсии в зависимости от продолжительности страхового периода работы лица.
Расчет коэффициента страхового стажа выполняется по следующей процедуре:
- Определите общее количество полных лет, в течение которых лицо регулярно вносило страховые взносы.
- Поделите это количество лет на минимально необходимый страховой стаж для выхода на пенсию согласно действующему законодательству.