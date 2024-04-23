Формула определения пенсии

Пенсию по возрасту рассчитывают по следующей формуле: средняя зарплата x коэффициент заработной платы x коэффициент страхового стажа = пенсионная выплата.

Читайте также В мае у некоторых украинцев автоматически вырастут пенсии

Коэффициент заработной платы определяется как соотношение среднего заработка лица к средней зарплате в стране в течение последних трех лет до назначения пенсии.

Важно! Он отражает, насколько зарплата лица соответствует или превышает средний доход в стране. Например, если средний заработок лица вдвое больше среднего по стране, то коэффициент заработной платы будет 2. Это соотношение используется для расчета индивидуальной пенсии, учитывая коэффициент заработной платы и страховой стаж лица.

Как посчитать коэффициент заработной платы

Для определения коэффициента заработной платы нужно выполнить следующие действия:

Определить среднюю заработную плату лица за последние три года перед подачей заявки на пенсию.

Установить среднюю заработную плату по Украине за аналогичный период.

Рассчитать соотношение среднегодового дохода лица к среднегодовому доходу по стране.

Обратите внимание! Для 2024 года средняя заработная плата по Украине за период с 2021 по 2023 годы составляет 13 559,41 гривен. Полученный коэффициент заработной платы используется для расчета пенсии. Если заработок лица выше среднего по стране, коэффициент будет больше единицы, если ниже - меньше единицы.

Коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа играет важную роль в определении размера пенсии, ведь он показывает, сколько времени лицо осуществляло регулярные страховые взносы.

Важно! На 2024 год минимальный страховой стаж для получения пенсии составляет 35 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Коэффициент страхового стажа рассчитывается на основании количества полных лет, в течение которых лицо вносило страховые взносы. Это число используется для исчисления пенсии в зависимости от продолжительности страхового периода работы лица.

Расчет коэффициента страхового стажа выполняется по следующей процедуре:

Определите общее количество полных лет, в течение которых лицо регулярно вносило страховые взносы. Поделите это количество лет на минимально необходимый страховой стаж для выхода на пенсию согласно действующему законодательству.

Пример! Если законодательство устанавливает минимум в 35 лет страхового стажа для назначения пенсии и лицо имеет стаж 35 лет, коэффициент равен 1. Если же стаж составляет 40 лет, коэффициент рассчитывается как 40 разделить на 35, что равно примерно 1.14. Это означает, что пенсия лица будет на 14% выше минимально установленного уровня.