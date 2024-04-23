Формула визначення пенсії
Пенсію за віком обраховують за наступною формулою: середня зарплата x коефіцієнт заробітної плати x коефіцієнт страхового стажу = пенсійна виплата.
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Коефіцієнт заробітної плати визначається як співвідношення середнього заробітку особи до середньої зарплати у країні протягом останніх трьох років до призначення пенсії.
Як порахувати коефіцієнт заробітної плати
Для визначення коефіцієнта заробітної плати потрібно виконати наступні дії:
- Визначити середню заробітну плату особи за останні три роки перед поданням заявки на пенсію.
- Встановити середню заробітну плату по Україні за аналогічний період.
- Розрахувати співвідношення середньорічного доходу особи до середньорічного доходу по країні.
Коефіцієнт страхового стажу
Коефіцієнт страхового стажу відіграє важливу роль у визначенні розміру пенсії, адже він показує, скільки часу особа здійснювала регулярні страхові внески.
Коефіцієнт страхового стажу розраховується на підставі кількості повних років, протягом яких особа вносила страхові внески. Це число використовується для обчислення пенсії залежно від тривалості страхового періоду роботи особи.
Розрахунок коефіцієнта страхового стажу виконується за наступною процедурою:
- Визначте загальну кількість повних років, протягом яких особа регулярно вносила страхові внески.
- Поділіть цю кількість років на мінімально необхідний страховий стаж для виходу на пенсію згідно з чинним законодавством.