Почему вертикальная интеграция становится спасательным кругом для бизнеса в кризисные времена и как она помогает работать даже под обстрелами, выяснял 24 Канал.

Как вертикальное производство спасает украинский бизнес в кризис?

Для украинских компаний вертикальная интеграция – это возможность держать под контролем каждый этап производства и оставаться автономными даже в сложных условиях войны.

По данным опроса Американской торговой палаты (AmCham), 47% украинских предприятий потеряли более 30% продаж из-за войны. Однако те, кто владеет вертикально интегрированной цепью, демонстрируют самую высокую конкурентоспособность.

Впрочем, война также серьезно ударила по инфраструктуре:

компаний-членов AmCham сообщили о повреждении заводов, фабрик, складов и офисов; параллельно с этим бизнес испытывает энергетический кризис, ведь в отраслях с высоким потреблением энергии она может достигать половины всех расходов.

Несмотря на это компании, которые имеют собственные источники энергии или могут гибко менять график работы, быстрее приспосабливаются и, как следствие, удерживают стабильность производства.

Дело в том, что у них под контролем остаются все критически важные процессы: от производства сырья до доставки готового продукта. Поэтому ключевые преимущества вертикальной интеграции довольно очевидны:

собственные сырье и производственные мощности защищают от дефицита и резких скачков цен;

независимость от логистики позволяет работать даже при разрушенной инфраструктуре;

контроль качества на всех этапах гарантирует стабильный продукт и доверие потребителей.

Именно такой подход позволяет украинским компаниям выживать даже в самых сложных условиях. Они быстрее реагируют на изменения, сохраняют рабочие места и даже могут масштабировать производство несмотря на кризис:

ожидают, что их финансовые показатели останутся стабильными или даже вырастут до конца 2025 года; во II квартале 2025 года 79% компаний показали стабильные или растущие результаты по сравнению с 2024 годом;

компаний показали стабильные или растущие результаты по сравнению с 2024 годом; а 84% прогнозируют стабильные или более высокие доходы в конце года, чем год назад.

Бизнес продолжает верить в Украину. Компании демонстрируют чрезвычайную устойчивость и гибкость, и 68% ожидают, что их финансовые показатели останутся стабильными или улучшатся до конца 2025 года. Самый большой вызов и приоритет номер один для бизнеса – это безопасность и защита работников и активов,

– отметил президент Американской торговой палаты в Украине Энди Хундер.

Для многих компаний вертикальная интеграция стала не просто стратегией, а настоящим спасением в кризис. Она может стать не только конкурентным преимуществом, но и ключевым условием выживания производств в ближайшие годы.

Как украинские бизнесы сохраняют качество продукции несмотря на войну?

Несмотря на то, что украинские компании столкнулись с полной или частичной остановкой энергогенерации и разрушением логистических маршрутов, есть те, кто смог адаптировать производство в условиях войны. Это позволило им не только удержаться на рынке, но и сохранить доверие потребителей.

Это хорошо видно на примере конкретных компаний, которые продолжают активно развиваться. Одним из таких кейсов является бренд Hetman, который сохраняет высокую устойчивость благодаря собственному производству спирта и тщательному контролю качества на всех этапах.

Ведь Hetman – это не просто о производстве премиальной водки, а образцовый пример производственного комплекса с полным циклом:

собственная родниковая вода из Карпат, которую ежедневно доставляют. Две цистерны чистой горной воды, что составляет 60% вкуса продукта;

вкуса продукта; самостоятельное производство спирта с тщательным химическим и вкусовым контролем;

уникальная структуризация спирта для мягкости и уменьшения жгучести напитка;

фильтрация через горный хрусталь вместо стандартного песка.

Именно такая автономия позволяет бренду Hetman Hetman работать без перебоев даже в условиях войны и энергокризиса, предлагая потребителям неизменно узнаваемый продукт.

То производственная устойчивость – новое конкурентное преимущество?

Вертикальная интеграция позволяет бизнесу не зависеть от внешних обстоятельств и поставщиков. Даже если импорт сырья остановится, то производство продолжит работать.

Это гарантирует: бренд остается на полках, поэтому потребитель может быть уверенным в своем выборе. А во времена, когда экономическая стабильность это роскошь, именно такие компании доказывают: украинский бизнес способен выстоять, расти и давать рабочие места даже во время войны.



