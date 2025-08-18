Чому вертикальна інтеграція стає рятівним колом для бізнесу в кризові часи та як вона допомагає працювати навіть під обстрілами, з’ясовував 24 Канал.

Як вертикальне виробництво рятує український бізнес у кризу?

Для українських компаній вертикальна інтеграція – це можливість тримати під контролем кожен етап виробництва та залишатися автономними навіть у складних умовах війни.

За даними опитування Американської торгівельної палати (AmCham), 47% українських підприємств втратили понад 30% продажів через війну. Однак ті, хто володіє вертикально інтегрованим ланцюгом, демонструють найвищу конкурентоспроможність.

Українські компанії вимушені враховувати безліч факторів під час війни / Фото Shutterstock

Втім, війна також серйозно вдарила по інфраструктурі:

паралельно з цим бізнес відчуває енергетичну кризу, адже у галузях із високим споживанням енергії вона може сягати половини всіх витрат.

Попри це компанії, які мають власні джерела енергії або можуть гнучко змінювати графік роботи, швидше пристосовуються й, як наслідок, утримують стабільність виробництва.

Український бізнес продовжує виробництво товарів попри війну / Фото Shutterstock

Річ у тім, що у них під контролем залишаються всі критично важливі процеси: від виробництва сировини до доставки готового продукту. Тому ключові переваги вертикальної інтеграції доволі очевидні:

власні сировина та виробничі потужності захищають від дефіциту й різких стрибків цін;

незалежність від логістики дозволяє працювати навіть при зруйнованій інфраструктурі;

контроль якості на всіх етапах гарантує стабільний продукт та довіру споживачів.

Саме такий підхід дозволяє українським компаніям виживати навіть у найскладніших умовах. Вони швидше реагують на зміни, зберігають робочі місця та навіть можуть масштабувати виробництво попри кризу:

у II кварталі 2025 року 79% компаній показали стабільні або зростаючі результати порівняно з 2024 роком;

компаній показали стабільні або зростаючі результати порівняно з 2024 роком; а 84% прогнозують стабільні або вищі доходи наприкінці року, ніж рік тому.

Бізнес продовжує вірити в Україну. Компанії демонструють надзвичайну стійкість та гнучкість, і 68% очікують, що їхні фінансові показники залишаться стабільними або покращаться до кінця 2025 року. Найбільший виклик і пріоритет номер один для бізнесу – це безпека та захист працівників і активів,

– зазначив президент Американської торгівельної палати в Україні Енді Хундер.

Для багатьох компаній вертикальна інтеграція стала не просто стратегією, а справжнім порятунком у кризу. Вона може стати не лише конкурентною перевагою, а й ключовою умовою виживання виробництв у найближчі роки.

Як українські бізнеси зберігають якість продукції попри війну?

Попри те, що українські компанії зіштовхнулися з повним або частковим зупиненням енергогенерації та руйнуванням логістичних маршрутів, є ті, хто зміг адаптувати виробництво в умовах війни. Це дозволило їм не лише втриматися на ринку, а й зберегти довіру споживачів.

Українські бренди витримують високу якість продукції попри війну / Фото Shutterstock

Це добре видно на прикладі конкретних компаній, які продовжують активно розвиватися. Одним із таких кейсів є бренд Hetman, який зберігає високу стійкість завдяки власному виробництву спирту та ретельному контролю якості на всіх етапах.

Виробництво алкоголю в умовах війни / Фото Shutterstock

Адже Hetman – це не просто про виробництво преміальної горілки, а зразковий приклад виробничого комплексу із повним циклом:

власна джерельна вода з Карпат, яку щодня доставляють. Дві цистерни чистої гірської води, що становить 60% смаку продукту;

унікальна структуризація спирту для м'якості та зменшення пекучості напою;

фільтрація через гірський кришталь замість стандартного піску.

Саме така автономія дає змогу бренду Hetman працювати без перебоїв навіть в умовах війни та енергокризи, пропонуючи споживачам незмінно впізнаваний та 100% натуральний продукт.

То виробнича стійкість – нова конкурентна перевага?

Вертикальна інтеграція дозволяє бізнесу не залежати від зовнішніх обставин та постачальників. Навіть якщо імпорт сировини зупиниться, то виробництво продовжить працювати.

Це гарантує: бренд залишається на полицях, тому споживач може бути впевненим у своєму виборі. А у часи, коли економічна стабільність це розкіш, саме такі компанії доводять: український бізнес здатний вистояти, зростати й давати робочі місця навіть під час війни.



