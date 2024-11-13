Как сделать запись онлайн

Запись на прием происходит на портале электронных услуг Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сначала нужно авторизоваться на портале ПФУ. Это можно сделать любым удобным методом:

  • через КЭП;
  • с помощью Дія.Підпис;
  • через ID.GOV.UA.
Как записаться через портал ПФУ:
  • выберите в разделе "Коммуникации с ПФУ" вкладку "Запись на прием";
  • нажмите кнопку "Запись на прием";
  • выберите параметры записи, в частности, тему приема и место для визита;
  • когда форма будет заполнена, нажмите кнопку "Загрузить расписание";
  • выберите удобный день и время визита;
  • проверьте заполненные данные;
  • нажмите "Записаться на прием".

Для визита достаточно электронного талона. Однако по желанию лицо может распечатать этот документ.

Обратите внимание! Запись можно отменить, но это нужно делать заранее.