Как сделать запись онлайн

Запись на прием происходит на портале электронных услуг Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Сначала нужно авторизоваться на портале ПФУ. Это можно сделать любым удобным методом:

через КЭП;

с помощью Дія.Підпис;

через ID.GOV.UA.

Как записаться через портал ПФУ:

выберите в разделе "Коммуникации с ПФУ" вкладку "Запись на прием";

нажмите кнопку "Запись на прием";

выберите параметры записи, в частности, тему приема и место для визита;

когда форма будет заполнена, нажмите кнопку "Загрузить расписание";

выберите удобный день и время визита;

проверьте заполненные данные;

нажмите "Записаться на прием".

Для визита достаточно электронного талона. Однако по желанию лицо может распечатать этот документ.

Обратите внимание! Запись можно отменить, но это нужно делать заранее.