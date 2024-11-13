Как сделать запись онлайн
Запись на прием происходит на портале электронных услуг Пенсионного фонда, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Сначала нужно авторизоваться на портале ПФУ. Это можно сделать любым удобным методом:
- через КЭП;
- с помощью Дія.Підпис;
- через ID.GOV.UA.
Как записаться через портал ПФУ:
- выберите в разделе "Коммуникации с ПФУ" вкладку "Запись на прием";
- нажмите кнопку "Запись на прием";
- выберите параметры записи, в частности, тему приема и место для визита;
- когда форма будет заполнена, нажмите кнопку "Загрузить расписание";
- выберите удобный день и время визита;
- проверьте заполненные данные;
- нажмите "Записаться на прием".
Для визита достаточно электронного талона. Однако по желанию лицо может распечатать этот документ.
Обратите внимание! Запись можно отменить, но это нужно делать заранее.