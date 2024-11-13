Як зробити запис онлайн
Запис на прийом відбувається на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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Спочатку потрібно авторизуватись на порталі ПФУ. Це можна зробити будь-яким зручним методом:
- через КЕП;
- за допомогою Дія.Підпис;
- через ID.GOV.UA.
Як записатися через портал ПФУ:
- оберіть в розділі "Комунікації з ПФУ" вкладку "Запис на прийом";
- натисніть кнопку "Запис на прийом";
- оберіть параметри запису, зокрема, тему прийому та місце для візиту;
- коли форма буде заповнена, натисніть кнопку "Завантажити розклад";
- оберіть зручний день та час візиту;
- перевірте заповнені дані;
- натисніть "Записатися на прийом".
Для візиту достатньо електронного талона. Однак, за бажанням особа може роздрукувати цей документ.
Зверніть увагу! Запис можна скасувати, однак, це потрібно робити заздалегідь.