Як зробити запис онлайн

Запис на прийом відбувається на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Спочатку потрібно авторизуватись на порталі ПФУ. Це можна зробити будь-яким зручним методом:

  • через КЕП;
  • за допомогою Дія.Підпис;
  • через ID.GOV.UA.
Як записатися через портал ПФУ:
  • оберіть в розділі "Комунікації з ПФУ" вкладку "Запис на прийом";
  • натисніть кнопку "Запис на прийом";
  • оберіть параметри запису, зокрема, тему прийому та місце для візиту;
  • коли форма буде заповнена, натисніть кнопку "Завантажити розклад";
  • оберіть зручний день та час візиту;
  • перевірте заповнені дані;
  • натисніть "Записатися на прийом".

Для візиту достатньо електронного талона. Однак, за бажанням особа може роздрукувати цей документ.

Зверніть увагу! Запис можна скасувати, однак, це потрібно робити заздалегідь.