Як зробити запис онлайн

Запис на прийом відбувається на порталі електронних послуг Пенсійного фонду, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Спочатку потрібно авторизуватись на порталі ПФУ. Це можна зробити будь-яким зручним методом:

через КЕП;

за допомогою Дія.Підпис;

через ID.GOV.UA.

Як записатися через портал ПФУ:

оберіть в розділі "Комунікації з ПФУ" вкладку "Запис на прийом";

натисніть кнопку "Запис на прийом";

оберіть параметри запису, зокрема, тему прийому та місце для візиту;

коли форма буде заповнена, натисніть кнопку "Завантажити розклад";

оберіть зручний день та час візиту;

перевірте заповнені дані;

натисніть "Записатися на прийом".

Для візиту достатньо електронного талона. Однак, за бажанням особа може роздрукувати цей документ.

Зверніть увагу! Запис можна скасувати, однак, це потрібно робити заздалегідь.