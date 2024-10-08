Размер пенсии по потере кормильца

Согласно этому Закону, матери и жены (или мужья) военнослужащих, погибших во время службы или выполнения служебных обязанностей, имеют право на досрочную пенсию по возрасту по достижении 50 лет, как сообщает Пенсионный фонд Украины.

Читайте также Для граждан, которым назначена субсидия: о чем вы должны немедленно известить ПФУ

Пенсию можно оформить, если у жены или мужа погибшего военнослужащего есть страховой стаж не менее 20 лет.

Важно! По достижении 55 лет пенсия по потере кормильца назначается родителям и жене (или мужу) независимо от наличия страхового стажа.

Размер пенсии по потере кормильца для родственников военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей, определяется следующим образом:

70% от денежного обеспечения погибшего получают родители (или один из них), жена или муж, независимо от наличия других нетрудоспособных членов семьи. Минимальная сумма пенсии не может быть меньше 7800 гривен.

70% денежного обеспечения погибшего назначается ребенку. Если детей больше одного, каждый ребенок получает по 50% от денежного обеспечения, но не менее 6 100 гривен на каждого.

Кто еще имеет право на такую пенсию

Кроме жены, мужа и детей, другие родственники погибших военнослужащих также могут получить пенсию по потере кормильца, если они соответствуют следующим критериям: