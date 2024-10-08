Розмір пенсії по втраті годувальника

Згідно з цим Законом, матері та дружини (або чоловіки) військовослужбовців, які загинули під час служби або виконання службових обов’язків, мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення 50 років, як повідомляє Пенсійний фонд України.

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Пенсію можна оформити, якщо у дружини або чоловіка загиблого військовослужбовця є страховий стаж не менше 20 років.

Важливо! Після досягнення 55 років пенсія по втраті годувальника призначається батькам та дружині (або чоловіку) незалежно від наявності страхового стажу.

Розмір пенсії по втраті годувальника для родичів військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов’язків, визначається наступним чином:

70% від грошового забезпечення загиблого отримують батьки (або один із них), дружина чи чоловік, незалежно від наявності інших непрацездатних членів сім'ї. Мінімальна сума пенсії не може бути меншою за 7800 гривень.

70% грошового забезпечення загиблого призначається дитині. Якщо дітей більше однієї, кожна дитина отримує по 50% від грошового забезпечення, але не менше 6 100 гривень на кожну.

Хто ще має право на таку пенсію

Окрім дружини, чоловіка та дітей, інші родичі загиблих військовослужбовців також можуть отримати пенсію по втраті годувальника, якщо вони відповідають таким критеріям: