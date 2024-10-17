Всем нужны записи на зиму

Эксперт Олег Пендзин советует сделать запасы на зиму из-за возможных проблем с электроэнергией и роста цен, сообщили в "Фокусе". Поэтому каждой семье стоит разработать стратегию выживания, а если есть собственный огород – то вопрос с заготовками практически не возникает.

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Таким образом, рекомендуется консервировать овощи и заквасить капусту, как это делали в 90-х. Такие заготовки существенно удешевят расходы на "зимний" стол. Однако, покупать дорогие овощи для заготовок не стоит, ведь в супермаркетах есть широкий выбор свежих и консервированных продуктов в течение года.

Стоит ли закупать картофель на зиму

Общие экономические прогнозы стали еще более мрачными из-за плохого урожая картофеля. Эксперты уверяют, что цены не будут заоблачными, но все же рекомендуют закупить мешок картофеля на зиму. Согласно данным EastFruit, цены на картофель в начале октября составляли 15 – 20 гривен за килограмм, а с 6 по 13 октября выросли до 17 – 22 гривен соответственно.

Заметьте! Повышенный спрос от оптовиков и осложненный сбор из-за дождей будут способствовать росту цен на картофель. Привезенная из Польши картофель может компенсировать дефицит, но цены в розницу, вероятно, будут не ниже 25 – 28 гривен за килограмм.

Относительно моркови, покупать ее заранее не стоит – она пока не идеальна и может не сохраниться до весны. Свеклу, наоборот, можно не закупать впрок, поскольку ее в Украине много: ее лучше покупать постепенно.