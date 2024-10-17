Усім потрібні записи на зиму

Експерт Олег Пендзин радить зробити запаси на зиму через можливі проблеми з електроенергією та зростання цін, повідомили у "Фокусі". Тому кожній родині варто розробити стратегію виживання, а якщо є власний город – то питання із заготовками практично не виникає.

Читайте також: Зараз чи чекати кінця осені: у який період краще купляти валюту

Таким чином, рекомендується консервувати овочі та заквасити капусту, як це робили у 90-х. Такі заготовки суттєво здешевлять витрати на "зимовий" стіл. Проте, купувати дорогі овочі для заготовок не варто, адже в супермаркетах є широкий вибір свіжих і консервованих продуктів впродовж року.

Чи варто закуповувати картоплю на зиму

Загальні економічні прогнози стали ще похмурішими через поганий врожай картоплі. Експерти запевняють, що ціни не будуть захмарними, але все ж рекомендують закупити мішок картоплі на зиму. Згідно з даними EastFruit, ціни на картоплю на початку жовтня становили 15 – 20 гривень за кілограм, а з 6 по 13 жовтня зросли до 17 – 22 гривень відповідно.

Зауважте! Підвищений попит від оптовиків та ускладнене збирання через дощі сприятимуть зростанню цін на картоплю. Привезена з Польщі картопля може компенсувати дефіцит, але ціни в роздріб, ймовірно, будуть не нижчими за 25 – 28 гривень за кілограм.

Щодо моркви, купувати її заздалегідь не варто – вона поки що не ідеальна і може не зберегтися до весни. Буряк, навпаки, можна не закуповувати про запас, оскільки його в Україні багато: його краще купувати поступово.