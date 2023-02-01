Что больше всего экспортировала Украина

По данным Государственной таможенной службы, Украина больше всего в 2022 году экспортировала кукурузу – на 5,9 миллиарда долларов.

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На втором месте подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло – 5,5 миллиарда долларов. А на третьем – руды и концентратные железные на сумму 2,9 миллиарда.

Интересно, что пшеница заняла только четвертое место. И ее доля в экспорте составляет 2,7 миллиарда долларов. Рапс продали на 1,5 миллиарда долларов, а изолированные провода, кабели и другие железные электрические проводники – на 1,3 миллиарда.

До сих пор ввозим из России

Основным товаром импорта стала нефть и нефтепродукты – на 8,8 миллиарда долларов. Эти товары Украина больше всего завозила из Индии – 12%. А вот нефтяные газы – из России.

Доля страны-агрессорки в экспорте в Украину в категории нефтепродуктов составляет 65% (газы нефтяные), а уголь – 37%.

Следовательно, остальные 5 крупнейших товаров импорта:

газы нефтяные ввезли на 6,2 миллиарда долларов,

транспортные средства – 2,9 миллиарда долларов,

лекарственные средства – 1,6 миллиарда долларов,

уголь каменный, антрацит – 1,2 миллиарда долларов,

телефонные или телеграфные электрические аппараты, видеотелефоны – 1 миллиард долларов

Крупнейшие торговые партнеры

Таким партнером стал Евросоюз. Самое активное в прошлом году украинские товары покупала Польша. Также торговыми партнерами Украины стали Румыния (8,6%), Турция (6,6%), Китай (5,4%), Германия и Венгрия (по 5,2%).

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Напомним, что за 11 месяцев 2022 года украинский экспорт сократился с 61,3 до 40,7 миллиарда долларов, то есть на 36,6%.