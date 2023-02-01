Що найбільше експортувала Україна

За даними Державної митної служби, Україна найбільше у 2022 році експортувала кукурудзу – на 5,9 мільярда доларів.

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На другому місці соняшникова, сафлорова або бавовняна олія – 5,5 мільярда доларів. А на третьому – руди та концентратні залізні на суму 2,9 мільярда.

Цікаво, що пшениця зайняла лише четверте місце. І її частка в експорті становить 2,7 мільярда доларів. Ріпаку продали на 1,5 мільярда доларів, а ізольовані проводи, кабелі та інші залізні електричні провідники – на 1,3 мільярда.

Досі ввозимо з Росії

Основним товаром імпорту стала нафта та нафтопродукти – на 8,8 мільярда доларів. Ці товари Україна найбільше завозила з Індії – 12%. А от нафтові гази – з Росії.

Частка країни-агресорки в експорті до України в категорії нафтопродуктів становить 65% (гази нафтові), а вугілля – 37%.

Відтак, решта 5 найбільших товарів імпорту становить:

гази нафтові ввезли на 6,2 мільярда доларів,

транспортні засоби – 2,9 мільярда доларів,

лікарські засоби – 1,6 мільярда доларів,

вугілля кам'яне, антрацит – 1,2 мільярда доларів,

телефонні або телеграфні електричні апарати, відеотелефони – 1 мільярд доларів

Найбільші торгові партнери

Таким партнером став Євросоюз. Найактивніше торік українські товари купувала Польща. Також торговими партнерами України стала Румунія (8,6%), Туреччина — (6,6%), Китай (5,4%), Німеччина та Угорщина (по 5,2%).

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Нагадуємо, що за 11 місяців 2022 року український експорт скоротився із 61,3 до 40,7 мільярда доларів, тобто на 36,6%.