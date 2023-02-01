Що найбільше експортувала Україна
За даними Державної митної служби, Україна найбільше у 2022 році експортувала кукурудзу – на 5,9 мільярда доларів.
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На другому місці соняшникова, сафлорова або бавовняна олія – 5,5 мільярда доларів. А на третьому – руди та концентратні залізні на суму 2,9 мільярда.
Досі ввозимо з Росії
Основним товаром імпорту стала нафта та нафтопродукти – на 8,8 мільярда доларів. Ці товари Україна найбільше завозила з Індії – 12%. А от нафтові гази – з Росії.
Відтак, решта 5 найбільших товарів імпорту становить:
- гази нафтові ввезли на 6,2 мільярда доларів,
- транспортні засоби – 2,9 мільярда доларів,
- лікарські засоби – 1,6 мільярда доларів,
- вугілля кам'яне, антрацит – 1,2 мільярда доларів,
- телефонні або телеграфні електричні апарати, відеотелефони – 1 мільярд доларів
Найбільші торгові партнери
Таким партнером став Євросоюз. Найактивніше торік українські товари купувала Польща. Також торговими партнерами України стала Румунія (8,6%), Туреччина — (6,6%), Китай (5,4%), Німеччина та Угорщина (по 5,2%).
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Нагадуємо, що за 11 місяців 2022 року український експорт скоротився із 61,3 до 40,7 мільярда доларів, тобто на 36,6%.