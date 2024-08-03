Сколько получают работающие пенсионеры

В среднем украинские пенсионеры, которые продолжают работать, получают по состоянию на 1 июля, 6 216,20 гривны. С начала года этот показатель вырос на 555,15 гривен.

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Большинство украинских пенсионеров получает выплаты по возрасту. Это ориентировочно 72,9% от общего количества. Другие граждане имеют выплаты такого типа:

выплаты по инвалидности получают 15,03%;

в случае потери кормильца – 6,25%;

за выслугу лет – 5,21%;

социальные пенсии – 0,55%;

пожизненное содержание судей – 0,04%.

Какие пенсии имеют украинцы сейчас:

пенсии менее 3 000 гривен сейчас имеют 26,14% лиц;

сейчас имеют 26,14% лиц; от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% пенсионеров;

– 17,32% пенсионеров; от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;

– 18,59%; от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.

Обратите внимание! Средняя пенсия в Украине сейчас составляет 5 816,62 гривны.