Сколько получают работающие пенсионеры
В среднем украинские пенсионеры, которые продолжают работать, получают по состоянию на 1 июля, 6 216,20 гривны. С начала года этот показатель вырос на 555,15 гривен.
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Большинство украинских пенсионеров получает выплаты по возрасту. Это ориентировочно 72,9% от общего количества. Другие граждане имеют выплаты такого типа:
- выплаты по инвалидности получают 15,03%;
- в случае потери кормильца – 6,25%;
- за выслугу лет – 5,21%;
- социальные пенсии – 0,55%;
- пожизненное содержание судей – 0,04%.
Какие пенсии имеют украинцы сейчас:
- пенсии менее 3 000 гривен сейчас имеют 26,14% лиц;
- от 3 001 до 4 000 гривен – 17,32% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,47%.