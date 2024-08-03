Скільки отримують працюючі пенсіонери

В середньому українські пенсіонери, які продовжують працювати, отримують станом на 1 липня, 6 216,20 гривень. С початку року цей показник зріс на 555,15 гривні.

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Більшість українських пенсіонерів отримує виплати за віком. Це орієнтовно 72,9% від загальної кількості. Інші громадяни мають виплати такого типу:

виплати по інвалідності отримують 15,03%;

у разі втрати годувальника – 6,25%;

за вислугу років – 5,21%;

соціальні пенсії – 0,55%;

довічне утримання суддів – 0,04%.

Які пенсії мають українці зараз:

пенсії менш як 3 000 гривень зараз мають 26,14% осіб;

зараз мають 26,14% осіб; від 3 001 до 4 000 гривень – 17,32% пенсіонерів;

– 17,32% пенсіонерів; від 4 001 до 5 000 гривень – 18,59%;

– 18,59%; від 5 001 до 10 000 гривень – 25,47%.

Зверніть увагу! Середня пенсія в Україні зараз складає 5 816,62 гривні.