Во время экономического форума премьер-министр Украины Денис Шмигаль рассказал, что после окончания войны основные преимущества Украины будут в человеческом капитале, перерабатывающих предприятиях и развитии ВВП, передает 24 канал.

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Конкурентные преимущества Украины

Человеческий капитал

Человеческий капитал – безусловное конкурентное преимущество, по мнению премьера, ведь сегодня украинцев знает и ценит весь мир.

Денис Шмигаль Премьер-министр Украины Конечно, нужно будет вернуть наших людей из-за границы. Для этого нужно будет создать определенные условия, но если оставить человеческий капитал как главный конкурентный фактор и перейти уже ко второй линейке наших конкурентных факторов, Украина имеет логистические преимущества, преимущества в наших ресурсах.

Полезные ископаемые и перерабатывающие предприятия

Шмигаль рассказал, что Украина имеет 112 полезных ископаемых из 128 и 22 критических сырьевых материалов из 30, которые сегодня нуждаются в Европе. Более того, эти полезные ископаемые и сырьевые материалы находятся в Украине "в довольно интересных количествах, в месторождениях, где мы можем развивать не только добычу и это ключевой фактор".

Шмигаль добавил, что его, как премьер-министра и правительство, интересует создание добавленной стоимости, потому что это то, что даст нам быстро вернуть наш ВВП до довоенного уровня и превысить его.

То есть не просто сырьевое государство в аграрном секторе, в добыче, в переработке мы должны двигаться очень активно. Поэтому создаем условия для развития собственной перерабатывающей промышленности. И здесь будем делать упор больше на средний бизнес,

– рассказывает премьер.

Он добавил, что Украина уже это делает из-за грантовых программ. Так, например, правительство договорилось с USAID, что уже со следующего года они будут поддерживать создание перерабатывающих предприятий в сфере среднего бизнеса.

Напомним, что в Украине около 16 зон свободной торговли в которые входит примерно 46 стран.

Приоритеты для экономики во время войны

Также премьер рассказал, какие в экономическом контексте Украина ставит перед собой приоритеты. Их оказалось три: евроинтеграция, диджитализация и "перевод государства на военные рельсы".

Мы двигаемся в Европу, мы меняем стандарты, меняем процедуры и правила. Это будет другой уровень жизни и бизнеса. Поэтому это то, чего стремится украинское общество и бизнес – это приоритет номер один,

– подчеркнул Шмигаль.

Также он отметил, что именно диджитализация дает Украине огромные конкурентные преимущества. Это ведь то, что облегчает отношения между государством и бизнесом и государства и обществом. По мнению Шмыгаля, это именно то, отсутствие чего испытывают украинцы за границей, когда там нужно что-то оформлять физически, а не из-за действия.

Поэтому надо диджитализировать нашу страну в дальнейшем, упрощать реестры, упрощать всю эту бюрократию,

– подчеркнул он.

Третьим, однако не менее важным приоритетом премьер считает "перевод государства на военные рельсы". Более того, по его мнению, это важный момент для победы и это то, чем сейчас занимается Население, государство и бизнес.

Это начиная от релокации и завершая программами поддержки кредитования, страхования бизнесов, упрощением процедур, устранением разрешений, развитием наших логистических способностей, таможни. Пока у нас нет портов – это чрезвычайно важная задача, чтобы удержать нашу экономику,

– считает Шмигаль.

Премьер отметил, что есть еще ряд других приоритетов, однако именно перечисленные выше он считает ключевыми.