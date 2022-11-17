Під час економічного форуму прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що після закінчення війни основні переваги України будуть у людському капіталі, переробних підприємствах та розвитку ВВП , передає 24 канал .

Цікаво Сильна і безкорупційна: як світ бачить Україну після перемоги, — The Economist

Конкурентні переваги України

Людський капітал

Людський капітал – це безумовна конкурентна перевага, на думку прем'єра, адже сьогодні українців знає і цінує весь світ.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Звичайно потрібно буде повернути наших людей з-за кордону. Для цього потрібно буде створити певні умови, але якщо лишити людський капітал, як головний конкурентний фактор і перейти вже до другої лінійки наших конкурентних факторів, Україна має логістичні переваги, переваги в наших ресурсах.

Корисні копалини та переробні підприємства

Шмигаль розповів, що Україна має 112 корисних копалин зі 128 та 22 критичних сировинних матеріали із 30, котрі сьогодні потребує Європа. Ба більше ці корисні копалини та сировинні матеріали знаходяться в Україні "в доволі цікавих кількостях, в родовищах, де ми можемо розвивати не лише видобуток і це ключовий фактор".

Шмигаль додав, що його, як прем’єр-міністра та уряд цікавить створення доданої вартості, тому що це те, що дасть нам швидко повернути наш ВВП до довоєнного рівня і перевищити його.

Тобто не просто сировинна держава в аграрному секторі, у видобутку, в переробці ми маємо рухатись дуже активно. Тому будемо створювати умови для розвитку власної переробної промисловості. І тут будемо робити наголос більше на середній бізнес,

– розповідає прем'єр.

Він додав, що Україна вже це робить через грантові програми. Так, наприклад, уряд домовився з USAID, що вже з наступного року вони будуть підтримувати створення переробних підприємств в галузі середнього бізнесу.

Нагадаємо, що в України близько 16 зон вільної торгівлі у які входить приблизно 46 країн.

Пріоритети для економіки під час війни

Також прем'єр розповів, які в економічному контексті Україна ставить перед собою пріоритети. Їх виявилось три: євроінтеграція, диджиталізація та "переведення держави на військові рейки".

Ми рухаємось в Європу, ми змінюємо стандарти, змінюємо процедури і правила. Це буде інший рівень життя і бізнесу. Тому це те чого прагне українське суспільство та бізнес – це пріоритет номер один,

– підкреслив Шмигаль.

Також він зауважив, що саме диджиталізація дає Україні величезні конкурентні переваги. Адже це те, що полегшує відносини між державою та бізнесом та держави і суспільством. На думку Шмигаля, це саме те, відсутність чого відчувають українці за кордоном, коли там потрібно щось оформлювати фізично, а не через Дію.

Тому треба диджиталізувати нашу країну надалі, спрощувати реєстри, спрощувати всю цю бюрократію,

– наголосив він.

Третім, однак не менш важливим пріоритетом прем'єр вважає "переведення держави на військові рейки". Ба більше, на його думку, це важливий момент для перемоги й це те, чим зараз займається Населення, держава та бізнес.

Це починаючи від релокації і завершуючи програмами підтримки кредитування, страхування бізнесів, спрощенням процедур, забиранням дозволів, розвитком наших логістичних спроможностей, митниці. Поки ми не маємо портів – це надзвичайно важливе завдання, щоб втримати нашу економіку,

– вважає Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що є ще ряд інших пріоритетів, однак саме вище перераховані він вважає ключовими.