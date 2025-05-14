Действительно ли киевляне могут остаться без горячей воды

В эфире Новини.LIVE председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что летом киевляне могут остаться без горячей воды, передает 24 Канал.

Читайте также Вырастет ли цена на газ с 1 июня

Он добавил, что причиной этого может стать более дорогая стоимость этой услуги, чем обычно. Дело в том, что летом воду приходится греть отдельно.

Киевляне, не ждите газ, не ждите горячую воду этим летом – ее не будет. "Киевтеплоэнерго" не хочет тратить газ, не хочет за него платить. Летом горячую воду надо греть отдельно, а это получается дороже для городского бюджета,

– заявил Попенко.

Впрочем, в КГГА заверили для Obozrevatel.ua, что вся информация о прекращении поставок горячей воды, ее летом будут поставлять в штатном режиме.

Информация о якобы прекращении поставок горячей воды летом в Киеве, которую распространили в медиа, не соответствует действительности. В коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" призывают медиа не распространять недостоверную информацию, озвученную некоторыми "экспертами", о якобы отсутствии горячей воды из-за экономических причин или недостатка газа,

– сообщили в КГГА.

В то же время добавили, что отдельные случаи временного отсутствия горячей воды могут быть связаны с аварийными ситуациями или с проведением плановых гидравлических испытаний.

24 Канал отправил запрос к КГГА об опровержении или подтверждении этой ситуации, однако не получил ответа на данный момент.