Чи справді кияни можуть залишитися без гарячої води

В ефірі Новини.LIVE голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко заявив, що влітку кияни можуть залишитися без гарячої води, передає 24 Канал.

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Він додав, що причиною цього може стати дорожча вартість цієї послуги, аніж зазвичай. Річ у тім, що влітку воду доводиться гріти окремо.

Кияни, не чекайте газ, не чекайте гарячу воду цього літа – її не буде. "Київтеплоенерго" не хочу витрачати газ, не хоче за нього сплачувати. Влітку гарячу воду треба гріти окремо, а це виходить дорожче для міського бюджету,

– заявив Попенко.

Втім в КМДА запевнили для Obozrevatel.ua, що вся інформація щодо припинення постачання гарячої води, є фейком. Її влітку постачатимуть у штатному режимі.

Інформація про нібито припинення постачання гарячої води влітку в Києві, яку поширили в медіа, не відповідає дійсності. У комунальному підприємстві "Київтеплоенерго" закликають медіа не поширювати недостовірну інформацію, озвучену деякими "експертами", щодо нібито відсутності гарячої води через економічні причини чи нестачу газу,

– повідомили в КМДА.

Водночас додали, що окремі випадки тимчасової відсутності гарячої води можуть бути пов'язані з аварійними ситуаціями або з проведенням планових гідравлічних випробувань.

24 Канал відправив запит до КМДА щодо спростування або підтвердження цієї ситуації, однак не отримав відповіді на цей момент.