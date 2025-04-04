Трамп отреагировал на зеркальные пошлины Китая

В своей публикации на платформе Truth Social Трамп заявил, что китайские пошлины – это ложный шаг, передает 24 Канал.

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Трамп намекнул, что Пекин "паникует", пытаясь ответить на жесткую торговую политику США.

Трамп назвал "неправильными" взаимные пошлины Китая / Скриншот с Truth Social

10 апреля в Китае вступают в силу новые пошлины в размере 34% на все американские товары. Об этом сообщило министерство коммерции КНР, отметив, что это "зеркальные меры" в ответ на действия США.

Заметьте! Президент Трамп ранее объявил о введении "взаимных" пошлин для 185 стран, включая Китай, ЕС, Канадой и другими ключевыми торговыми партнерами.