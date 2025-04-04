Трамп відреагував на дзеркальні мита Китаю
У своїй публікації на платформі Truth Social Трамп заявив, що китайські мита – це хибний крок, передає 24 Канал.
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Трамп натякнув, що Пекін "панікує", намагаючись відповісти на жорстку торгівельну політику США.
Трамп назвав "неправильними" взаємні мита Китаю / Скриншот із Truth Social
10 квітня в Китаї набувають чинності нові мита в розмірі 34% на всі американські товари. Про це повідомило міністерство комерції КНР, зазначивши, що це "дзеркальні заходи" у відповідь на дії США.
Зауважте! Президент Трамп раніше оголосив про запровадження "взаємних" мит для 185 країн, включно з Китаєм, ЄС, Канадою та іншими ключовими торговими партнерами.