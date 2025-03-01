Когда приходит пенсия

Ежемесячно пенсии выплачиваются в период с 4 по 25 число, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Точная дата выплаты может отличаться для каждого пенсионера, и выбрать конкретный день для поступления средств невозможно.

Пенсионеры имеют право изменить способ получения пенсии (например, перейти из "Укрпочты" в банк или наоборот). Однако изменить саму дату выплаты пенсии на другую по собственной просьбе нельзя.

Как изменить способ получения пенсии в Украине

Чтобы изменить метод получения пенсионных выплат, необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Это можно сделать как лично в отделении, так и дистанционно через электронный портал ПФУ.

Необходимые документы для изменения способа выплат:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП);

банковские реквизиты специального счета для пенсионных выплат.

При подаче заявления онлайн через портал ПФУ документы следует отсканировать и загрузить в соответствующей форме на сайте.

Важно! Пенсия может зачисляться только на специальный банковский счет, который открывается исключительно для пенсионных выплат. Эту услугу предоставляют только банки, входящих в утвержденный перечень банковских учреждений, сотрудничающих с ПФУ.