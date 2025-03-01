Коли приходить пенсія

Щомісяця пенсії виплачуються в період з 4 по 25 число, повідомляє 24 Канал із посиланням на ПФУ.

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Точна дата виплати може відрізнятися для кожного пенсіонера, і обрати конкретний день для надходження коштів неможливо.

Пенсіонери мають право змінити спосіб отримання пенсії (наприклад, перейти з "Укрпошти" до банку або навпаки). Проте змінити саму дату виплати пенсії на іншу на власне прохання не можна.

Як змінити спосіб отримання пенсії в Україні

Щоб змінити метод отримання пенсійних виплат, необхідно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ). Це можна зробити як особисто у відділенні, так і дистанційно через електронний портал ПФУ.

Необхідні документи для зміни способу виплат:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

банківські реквізити спеціального рахунку для пенсійних виплат.

При подачі заяви онлайн через портал ПФУ документи слід відсканувати та завантажити у відповідній формі на сайті.

Важливо! Пенсія може зараховуватися лише на спеціальний банківський рахунок, який відкривається виключно для пенсійних виплат. Цю послугу надають лише банки, що входять до затвердженого переліку банківських установ, які співпрацюють з ПФУ.