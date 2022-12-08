Упрощенные ограничения в Китае
Китай объявил об ослаблении карантинных ограничений. Теперь "нулевой Covid-19" будет упрощенным.
Напомним, что стратегия "нулевого COVID-19" требовала проходить жителей Китая ежедневное тестирование, а также изоляцию бессимптомных больных в больницах, а не дома. Такие ограничения возмущали общество.
Новые мероприятия по Covid-19:
- Изоляция бессимптомных или легких случаев коронавируса будет происходить дома, а не в больницах или централизованных карантинных учреждениях;
- Люди могут не предъявлять доказательства негативного теста перед входом в большинство общественных мест.
Больше на стабилизацию экономики, а не на борьбу с коронавирусом
В ходе заседания правительства Китая подчеркнули важность стабилизации экономики, которая росла всего на 3% в годовом исчислении в течение первых девяти месяцев 2022 года. Это значительно ниже целевого показателя Пекина к концу года в 5,5%.
Данные о торговле Китая в ноябре дали понять, что коронавирус усиливает давление на экономику страны.
- Экспорт в долларовом эквиваленте упал на 8,7% в годовом исчислении – до 296 миллиардов долларов, что является самым большим падением с начала пандемии в январе 2020 года.
- Импорт сократился на 10,6% – до 226 миллиардов долларов, больше всего за два с половиной года.
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В октябре экспорт и импорт упали лишь на 0,3 и 0,7% соответственно. Снижение подчеркивает уязвимость китайской торговли к сдерживанию спроса за границей.
Поскольку глобальный спрос будет ослабевать в 2023 году, Китаю придется больше полагаться на внутренний спрос.
– заявил Чживей Чжан, главный экономист Pinpoint Asset Management, также ожидающий, что экспорт останется слабым в ближайшие месяцы.
В этом должен помочь отход от "нулевого Covid-19". Он, по мнению экспертов, увеличит внутренний спрос в среднесрочной перспективе.