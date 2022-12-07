Один из крупнейших покупателей российского оружия

Вьетнам является одной из 20 крупнейших стран-покупателей оружия в мире. Годовой бюджет на импорт оружия – примерно в 1 миллиард долларов.

Читайте также Сенат США поддержал проект оборонного бюджета: сколько заложили на помощь Украине

Большая часть этих денег отправлялась в Россию, которая десятилетиями являлась основным поставщиком оружия и оборонных систем во Вьетнам.

По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), отслеживающего мировые военные расходы, Вьетнам стал одним из крупнейших покупателей российского оружия.

Вьетнам изменяет вектор

Вьетнам пытается снизить закупку российского оружия, стоимость которого упала лишь до 72 миллионов долларов в прошлом году (30% от общего импорта) с пика 2014 года в 1 миллиард долларов.

С этого времени импорт из России ежегодно падал. А в этом году этот процесс ускорился и из-за начавшейся Россией войны в Украине. Кроме того, Вьетнам стремится стать самодостаточным и пытается получить современное снаряжение, которое Россия не может ей обеспечить.

В последние годы страна покупала военное снаряжение у новых поставщиков, включая США, Израиль, Нидерланды и Южную Корею.

По словам аналитиков, укрепилась и отечественная военная промышленность Вьетнама при поддержке Израиля и других партнеров. Теперь ожидается экспорт.

Интересно Россия будет продавать Пакистану нефть по сниженным ценам, – Reuters

Нгуен Тхе Фуонг, исследователь обороны из Национального университета Вьетнама, сказал, что в октябре даже были внутренние дискуссии о том, должна ли страна продавать оружие России, хотя ни одно решение по этому поводу не рассматривалось. Посольство России в Ханое, а также Министерство обороны и иностранных дел Вьетнама, не дали комментариев по этому поводу.

Что производит Вьетнам

Вооруженные транспортные средства;

Легкое вооружение, такое как противотанковые ракеты, гранатометы и пулеметы;

Примечательно, что Министерство обороны Вьетнама сообщило, что государственная военная компания "Z111" будет выставлять пистолеты, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки на ярмарке оружия с целью их экспорта.

Возможными покупателями стрелкового оружия, скорее всего, будут Лаос и африканские страны, где Вьетнам мог бы предложить конкурентоспособные цены.