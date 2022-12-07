Один из крупнейших покупателей российского оружия
Вьетнам является одной из 20 крупнейших стран-покупателей оружия в мире. Годовой бюджет на импорт оружия – примерно в 1 миллиард долларов.
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Большая часть этих денег отправлялась в Россию, которая десятилетиями являлась основным поставщиком оружия и оборонных систем во Вьетнам.
Вьетнам изменяет вектор
Вьетнам пытается снизить закупку российского оружия, стоимость которого упала лишь до 72 миллионов долларов в прошлом году (30% от общего импорта) с пика 2014 года в 1 миллиард долларов.
С этого времени импорт из России ежегодно падал. А в этом году этот процесс ускорился и из-за начавшейся Россией войны в Украине. Кроме того, Вьетнам стремится стать самодостаточным и пытается получить современное снаряжение, которое Россия не может ей обеспечить.
По словам аналитиков, укрепилась и отечественная военная промышленность Вьетнама при поддержке Израиля и других партнеров. Теперь ожидается экспорт.
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Нгуен Тхе Фуонг, исследователь обороны из Национального университета Вьетнама, сказал, что в октябре даже были внутренние дискуссии о том, должна ли страна продавать оружие России, хотя ни одно решение по этому поводу не рассматривалось. Посольство России в Ханое, а также Министерство обороны и иностранных дел Вьетнама, не дали комментариев по этому поводу.
Что производит Вьетнам
- Вооруженные транспортные средства;
- Легкое вооружение, такое как противотанковые ракеты, гранатометы и пулеметы;
Возможными покупателями стрелкового оружия, скорее всего, будут Лаос и африканские страны, где Вьетнам мог бы предложить конкурентоспособные цены.