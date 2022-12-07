Один із найбільших покупців російської зброї

В'єтнам є однією із 20 найбільших країн-покупців зброї у світі. Річним бюджет на імпорт зброї – приблизно в 1 мільярд доларів.

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Велика частина цих грошей відправлялася в Росію, яка десятиліттями була основним постачальником зброї та оборонних систем до В’єтнаму.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI), який відстежує світові військові витрати, В’єтнам став одним із найбільших покупців російської зброї.

В'єтнам змінює вектор

В'єтнам намагається знизити закупівлю російської зброї, вартість якої впала лише до 72 мільйонів доларів минулого року (30% від загального імпорту) з піку 2014 року в 1 мільярд доларів.

Відтоді імпорт з Росії щороку падав. А цього року цей процес пришвидшився і через розпочату Росією війну в Україні. Крім того, В'єтнам прагне стати більш самодостатнім та намагається отримати сучасне спорядження, яке Росія не може їй забезпечити.

В останні роки країна купувала військове спорядження у нових постачальників, включаючи США, Ізраїль, Нідерланди та Південну Корею.

За словами аналітиків, зміцнилася й вітчизняна військова промисловість В'єтнаму за підтримки Ізраїлю та інших партнерів. Тепер очікується експорт.

Цікаво Росія продаватиме Пакистану нафту за зниженими цінами, – Reuters

Нгуєн Тхе Фуонг, дослідник оборони з Національного університету В’єтнаму, сказав, що в жовтні навіть були внутрішні дискусії щодо того, чи повинна країна продавати зброю Росії, хоча жодне рішення щодо цього не розглядалося. Посольство Росії в Ханої, а також Міністерство оборони та закордонних справ В'єтнаму, не дали коментарів щодо цього.

Що виробляє В'єтнам

Збройні транспортні засоби;

Легке озброєння, таке як протитанкові ракети, гранатомети та кулемети;

Цікаво, що Міністерство оборони В'єтнаму повідомило, що державна військова компанія "Z111" виставлятиме пістолети, кулемети, штурмові та снайперські гвинтівки на ярмарку зброї з метою їх експорту.

Можливими покупцями стрілецької зброї, швидше за все, будуть Лаос та африканські країни, де В’єтнам міг би запропонувати конкурентоспроможні ціни.