Спрощені обмеження в Китаї

Китай оголосив про послаблення карантинних обмежень. Відтепер "нульовий Covid-19" буде спрощеним.

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Нагадуємо, що стратегія "нульового COVID-19" вимагала проходити жителів Китаю щоденне тестування, а також ізоляцію безсимптомних хворих у лікарнях, а не вдома. Такі обмеження обурювали суспільство.

Нові заходи щодо Covid-19:

Ізоляції безсимптомних або легких випадків коронавірусу відбуватиметься вдома, а не в лікарнях чи централізованих карантинних установах;

Люди зможуть не пред'являти докази негативного тесту перед входом в більшість громадських місць.

Більше на стабілізацію економіки, а не на боротьбу з коронавірусом

Під час засідання уряду Китаю підкреслили важливість стабілізації економіки, яка зростала всього на 3% в річному вимірі протягом перших дев'яти місяців 2022 року. Це значно нижче цільового показника Пекіна на кінець року в 5,5%.

Дані про торгівлю Китаю в листопаді дали зрозуміти, що коронавірус посилює тиск на економіку країни.

Експорт в доларовому еквіваленті впав на 8,7% у річному вимірі – до 296 мільярдів доларів, що є найбільшим падінням з початку пандемії в січні 2020 року.

Імпорт скоротився на 10,6% – до 226 мільярдів доларів, найбільше за два з половиною роки.

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Натомість у жовтні експорт та імпорт впали лише на 0,3 та 0,7% відповідно. Зниження підкреслює вразливість китайської торгівлі до стримування попиту за кордоном.