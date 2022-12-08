Спрощені обмеження в Китаї
Китай оголосив про послаблення карантинних обмежень. Відтепер "нульовий Covid-19" буде спрощеним.
Нагадуємо, що стратегія "нульового COVID-19" вимагала проходити жителів Китаю щоденне тестування, а також ізоляцію безсимптомних хворих у лікарнях, а не вдома. Такі обмеження обурювали суспільство.
Нові заходи щодо Covid-19:
- Ізоляції безсимптомних або легких випадків коронавірусу відбуватиметься вдома, а не в лікарнях чи централізованих карантинних установах;
- Люди зможуть не пред'являти докази негативного тесту перед входом в більшість громадських місць.
Більше на стабілізацію економіки, а не на боротьбу з коронавірусом
Під час засідання уряду Китаю підкреслили важливість стабілізації економіки, яка зростала всього на 3% в річному вимірі протягом перших дев'яти місяців 2022 року. Це значно нижче цільового показника Пекіна на кінець року в 5,5%.
Дані про торгівлю Китаю в листопаді дали зрозуміти, що коронавірус посилює тиск на економіку країни.
- Експорт в доларовому еквіваленті впав на 8,7% у річному вимірі – до 296 мільярдів доларів, що є найбільшим падінням з початку пандемії в січні 2020 року.
- Імпорт скоротився на 10,6% – до 226 мільярдів доларів, найбільше за два з половиною роки.
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Натомість у жовтні експорт та імпорт впали лише на 0,3 та 0,7% відповідно. Зниження підкреслює вразливість китайської торгівлі до стримування попиту за кордоном.
Оскільки глобальний попит слабшатиме у 2023 році, Китаю доведеться більше покладатися на внутрішній попит,
– заявив Чжівей Чжан, головний економіст Pinpoint Asset Management, який також очікує, що експорт залишиться слабким в найближчі місяці.
У цьому повинен допомогти відхід від "нульового Covid-19". Він, на думку експертів, збільшить внутрішній попит у середньостроковій перспективі.